НАТО може визначити Росію найбільшою і прямою загрозою безпеці, – Столтенберг
Країни НАТО на саміті у Брюсселі мають затвердити нову стратегічну концепцію, яка визначить Росію найбільшою загрозою безпеці
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, пише Європейська правда.
"Наша нова концепція поведе нас в нову еру стратегічних змагань. Я очікую, що союзники чітко визначать Росія як найбільшу і пряму загрозу нашій безпеці. Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей", - сказав Столтенберг.
За його словами, Альянс намагався встановити діалог з Росією протягом багатьох років, але Росія уникала цього. Втім, зараз ці намагання втратили актуальність через війну Росії проти України.
Генсек нагадав, що на засіданні перед затвердження чинної стратегічної концепції у 2010 році був присутній тодішній президент РФ Дмітрій Медведев.
"Тоді ми ухвалили, що Росія – стратегічний партнер. У Мадриді такого не буде", - сказав генсек.
- Нагадаємо, у НАТО відповіли на критику щодо недостатньої допомоги Україні.
- 23 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї Україні, доки не закінчиться війна.
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