НАТО створить бойові групи в чотирьох східних країнах Альянсу, - Столтенберг

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив у своєму брифінгу напередодні саміту, що має відбутися 24 березня.



За словами генсека НАТО першим кроком розглядатиметься розгортання чотирьох нових бойових груп НАТО у східних країнах Альянсу. Це, зокрема, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія.

"Я очікую, що лідери погодяться посилити позицію НАТО у всіх сферах, при цьому значно посиливши східну частину Альянсу на суші, у повітрі та на морі", - повідомляє Столтенберг.

Генсек НАТО також нагадав, що з новими бойовими групами та існуючими силами в країнах Балтії та Польщі НАТО матиме вісім багатонаціональних угруповань уздовж східного флангу Альянсу.

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