Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR після виступу на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Відомо, що у своєму виступі на конференції прем’єрка Естонії спростовувала наратив, пов’язаний із НАТО.

"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую", – пояснила вона.

Ще одна теза виступу Каллас стосувалась Росії як "останньої колоніальної держави, яка фактично намагається колонізувати й розширювати свою імперію".

Окремо вона також зазначила, що ті, хто звинувачує НАТО в розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває Росія.

"НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", – переконана Каллас.

Третім пунктом виступу прем’єрки Естонії став заклик до належної реакції на війну з тим, аби не заохочувати інші країни до її застосування.

"Якщо застосування агресії як інструменту окуповується, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, що володіють більшою силою, також будуть використовувати цей інструмент", – вважає вона.