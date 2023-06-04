НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму, - пем’єрка Естонії Каллас
Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас підкреслила, що вступ Естонії до Північноатлантичного Альянсу був вільним вибором країни, а твердження Росії про те, що розширення НАТО загрожує її безпеці, є міфом
Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR після виступу на конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
Відомо, що у своєму виступі на конференції прем’єрка Естонії спростовувала наратив, пов’язаний із НАТО.
"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний з волею країн, але я це спростовую", – пояснила вона.
Ще одна теза виступу Каллас стосувалась Росії як "останньої колоніальної держави, яка фактично намагається колонізувати й розширювати свою імперію".
Окремо вона також зазначила, що ті, хто звинувачує НАТО в розширенні та ескалації, переймають імперіалістичну мову та ідеологію, яку просуває Росія.
"НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", – переконана Каллас.
Третім пунктом виступу прем’єрки Естонії став заклик до належної реакції на війну з тим, аби не заохочувати інші країни до її застосування.
"Якщо застосування агресії як інструменту окуповується, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, що володіють більшою силою, також будуть використовувати цей інструмент", – вважає вона.
- 4 червня повідомлялося, що представники близько двох десятків найбільших розвідувальних агенцій світу провели таємну зустріч на полях безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.
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