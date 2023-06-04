Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять джерел.

За даними джерел, уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомлялося.

Зазначається, що США були представлені директором національної розвідки Авріл Хейнс. Також з-поміж інших були присутні голова індійського агентства зі збору розвідданих за кордоном, Research and Analysis Wing Самант Гоел та представник розвідки Китаю. Жоден представник Росії не був присутній на зустрічі, повідомило одне з джерел. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був на форумі, але сказав, що не був присутній на розвідувальній зустрічі, пише агентство.

"Зустріч є важливою подією в міжнародному тіньовому порядку денному. Враховуючи низку залучених країн, це не фестиваль ремесел, а радше спосіб сприяння глибшому розумінню намірів і результатів", - передало одне із джерел.

"Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та більш відкритою дипломатією є труднощі – це дуже важливий чинник у часи напруженості. І захід у Сінгапурі сприяє цьому", – сказав один зі співрозмовників Reuters.

Окрім цього, зазначається також, що інформації про порядок денний переговорів мало. Агентство повідомляє тільки, що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність.

За словами одного джерела, тон зустрічі був у ключі співпраці, а не конфронтаційний.

Представник міністерства оборони Сінгапуру підтвердив, що учасники "Діалогу Шангрі-Ла", в тому числі посадовці розвідувальних служб, мають можливість зустрітися з колегами.