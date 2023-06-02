Про це 2 червня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у twitter.

"Беру участь у IISS Shangri-La Dialogue, головному оборонному саміті Азії, у Сінгапурі. Мій перший день тут розпочався із зустрічі з сінгапурським міністром оборони Нг Енг Хеном. Я вдячний Сінгапуру за запрошення та за всебічну підтримку, яку вони надали Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль", - повідомив Резніков.

Також він зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

"Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном III в кулуарах Діалогу Шангрі-Ла", - зазначив Резніков.

Він додав, що українсько-американське партнерство міцне, а країни продовжать працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі.

Крім цього, міністр зустрівся з австралійським колегою Річардом Марлесом і міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом.

"Україна відчуває потужну підтримку Австралії та Нової Зеландії", - зазначив Резніков.

"Головний пункт згоди на всіх зустрічах полягає в тому, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Україна має перемогти в цій війні, яку розпочала Росія. Хай буде так", - додав міністр.

Довідка. Діалог Шангрі-Ла - найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Цього року він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.