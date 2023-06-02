Резніков прибув до Сінгапуру на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла" й зустрівся з главою Пентагону
Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Сінгапуру для участі в безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла". У перший день він зустрівся із сінгапурським, австралійським, новозеландським колегами, а також з главою Пентагону
Про це 2 червня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у twitter.
"Беру участь у IISS Shangri-La Dialogue, головному оборонному саміті Азії, у Сінгапурі. Мій перший день тут розпочався із зустрічі з сінгапурським міністром оборони Нг Енг Хеном. Я вдячний Сінгапуру за запрошення та за всебічну підтримку, яку вони надали Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль", - повідомив Резніков.
Також він зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
"Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном III в кулуарах Діалогу Шангрі-Ла", - зазначив Резніков.
Він додав, що українсько-американське партнерство міцне, а країни продовжать працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі.
Крім цього, міністр зустрівся з австралійським колегою Річардом Марлесом і міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом.
"Україна відчуває потужну підтримку Австралії та Нової Зеландії", - зазначив Резніков.
"Головний пункт згоди на всіх зустрічах полягає в тому, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Україна має перемогти в цій війні, яку розпочала Росія. Хай буде так", - додав міністр.
Довідка. Діалог Шангрі-Ла - найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Цього року він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.49
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе