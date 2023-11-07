Нацгвардія України отримала премію "Людина року"
Національна гвардія України отримала премію "Людина року - 2021-2022" в номінації "Незламність"
Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
"За героїзм, військову звитягу, мужність, відвагу та неймовірну стійкість виявлені під час захисту свободи й незалежності України Національна гвардія України відзначена спеціальною військово-патріотичною премією "Незламні", - пише він.
Зазначається, що отримати нагороду були запрошені підполковник Михайло Вернигора, який брав участь в обороні Маріуполя й Азовсталі та Анна Орлова із сином Олексієм - це родина загиблого під час оборони Харкова підполковника Олександра Орлова.
"Про незламність наших воїнів і нашого народу можна розповідати безліч історій. Кожна з них про велику силу волі, нашу боротьбу і стійкість. Такими є історії тих, хто у цей день стояв на сцені, а до того - пройшов важкий шлях і випробування", - пише Півненко.
Довідково. "Людина року" - премія, заснована у 1995 році, яку вручають за професійні й суспільно значущі досягнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе