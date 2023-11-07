Нацгвардія України отримала премію "Людина року"

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"За героїзм, військову звитягу, мужність, відвагу та неймовірну стійкість виявлені під час захисту свободи й незалежності України Національна гвардія України відзначена спеціальною військово-патріотичною премією "Незламні", - пише він.

Зазначається, що отримати нагороду були запрошені підполковник Михайло Вернигора, який брав участь в обороні Маріуполя й Азовсталі та Анна Орлова із сином Олексієм - це родина загиблого під час оборони Харкова підполковника Олександра Орлова.

"Про незламність наших воїнів і нашого народу можна розповідати безліч історій. Кожна з них про велику силу волі, нашу боротьбу і стійкість. Такими є історії тих, хто у цей день стояв на сцені, а до того - пройшов важкий шлях і випробування", - пише Півненко.

Довідково. "Людина року" - премія, заснована у 1995 році, яку вручають за професійні й суспільно значущі досягнення.