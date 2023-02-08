Нацгвардійці збили російський гелікоптер Мі-24 поблизу Бахмута

Про це звітували в Нацгвардії.

Пресслужба поінформувала, що ворожий гелікоптер завдавав вогневого ураження по позиціях українських захисників, зокрема прикриваючи з повітря піхоту росіян, яка наступала на лінію оборони ЗСУ.

"7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК "Ігла-1", - повідомив начальник служби ППО 3 бригади оперативного призначення "Партизан".

Так, воїни зафіксували втрату висоти ворожим гвинтокрилом після влучання в нього ракети: доля пілота невідома.

"Слід зазначити, що це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий саме підрозділами 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну", - додали в Нацгвардії..