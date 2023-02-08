Нацгвардійці збили російський гелікоптер Мі-24 поблизу Бахмута
Українські захисники ліквідували ворожий ударний гвинтокрил Мі-24 на Донеччині, нацгвардійці збили його з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1"
Про це звітували в Нацгвардії.
Пресслужба поінформувала, що ворожий гелікоптер завдавав вогневого ураження по позиціях українських захисників, зокрема прикриваючи з повітря піхоту росіян, яка наступала на лінію оборони ЗСУ.
"7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК "Ігла-1", - повідомив начальник служби ППО 3 бригади оперативного призначення "Партизан".
Так, воїни зафіксували втрату висоти ворожим гвинтокрилом після влучання в нього ракети: доля пілота невідома.
"Слід зазначити, що це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий саме підрозділами 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну", - додали в Нацгвардії..
- Нагадаємо, станом на 8 лютого, починаючи з повномасштабного вторгнення, Росія втратила на території України щонайменше 134 100 військових, 3253 танки й 295 літаків.
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