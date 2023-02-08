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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових, літак, гелікоптер та 8 танків

РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових, літак, гелікоптер та 8 танків

8 лютого, 2023 середа
08:32
війна з Росією Су-25

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 134 100 військових, 3253 танки й 295 літаків

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3253 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6458 (+15) од.
  • артилерійських систем – 2236 (+4) од.
  • РСЗВ – 461 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 228 (+1) од.
  • літаків – 295 (+1) од.
  • гелікоптерів – 285 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1961 (+3)
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5112 (+5) од.
  • спеціальна техніка ‒ 211 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

Протягом 7 лютого ЗСУ відбили атаки ворога в районах 22 населених пунктів. Також українські воїни знищили штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу "Орлан". 

Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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