Нацполіція порушила справу щодо Арестовича

Про це йдеться на сайті установи.

"До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає в завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України.

Раніше, 16 листопада, ініціаторка групової заяви, нардепка Наталія Піпа, також повідомила про порушення справи.

"На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України", - пише вона.

Скандал із виконавцем пісень Цоя

Інцидент стався ще у червні. Нардепка Піпа помітила двох хлопців, які співали російські пісні у Львові, й зробила їм зауваження. Вони у відповідь почали сперечатись і поводилися неадекватно, тож політикиня викликала поліцію. За словами Піпи, хлопці є жертвами російської пропаганди.

У вересні колишній радник ОП Олексій Арестович через суд змусив ДБР відкрити справу проти нардепки Наталі Піпи. На його думку, дії нардепки є розпалюванням міжнаціональної ворожнечі та знущанням із неповнолітнього.

26 жовтня Піпа разом з 28 депутатами написали на нього заяви в поліцію.