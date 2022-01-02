Нацполіція привітала Маріуполь піснею про Бандеру
Замість гімну України ранком 1 січня 2021 року в місті Маріуполі з будівлі управління Національної поліції лунала пісня бійців УПА "Батько наш - Бандера, Україна - мати"
Музична композиція зі співом у виконанні чоловічого хору передавалася гучномовцями і її могли добре чути в прилеглих районах. Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Еспресо.TV.
Дивіться також: Віктор Винник заспівав "Батько наш Бандера"
На підтвердження своїх слів Казанський надав відповідне відео.
Довідка
Минулого 2021 року пісня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" отримала нове життя й стала хітом №1 по всій Україні. Сталося це завдяки львівсьим школярам, що запустили такий флешмоб в соцмережах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе