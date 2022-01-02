Нацполіція привітала Маріуполь піснею про Бандеру

Музична композиція зі співом у виконанні чоловічого хору передавалася гучномовцями і її могли добре чути в прилеглих районах. Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Еспресо.TV.



Дивіться також: Віктор Винник заспівав "Батько наш Бандера"



На підтвердження своїх слів Казанський надав відповідне відео.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Минулого 2021 року пісня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" отримала нове життя й стала хітом №1 по всій Україні. Сталося це завдяки львівсьим школярам, що запустили такий флешмоб в соцмережах.