Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Управління інформаційної політики Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що у десяти регіонах України правоохоронці розслідують щонайменше 183 факти застосування військами РФ касетних боєприпасів, які заборонені міжнародним гуманітарним правом.

З 24 лютого правоохоронці розпочали 84 кримінальні провадження за фактами застосування окупантами касетних боєприпасів.

Зокрема 33 кримінальні провадження – на території Дніпропетровської, 17 – у Миколаївській, 11 – у Херсонській, шість – у Донецькій, п’ять – у Житомирської, чотири – в Київській, три – у Харківській, три – у Запорізькій, по одному – в Сумській і Чернігівській областях.

За даними правоохоронців від обстрілів касетними боєприпасами на території зазначених областей загинули 98 людей, з них 7 – діти. Поранення зазнали 219 мирних жителів, у тому числі 25 дітей.

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