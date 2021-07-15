Нацрада оштрафувала "1+1" на 70 тис. грн за показ у ефірі серіалу російською мовою
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наклала штраф у сумі 71,5 тис. телеканал "1+1" за трансляцію серіалу "Кухня" російською мовою
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" серіалу "Кухня" недержавною мовою", – мовиться у повідомленні.
За результатами перевірки, трансляція серіалу "російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
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