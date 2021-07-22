Нацрада відмовляється виконувати закон про мову, - спільнота “Мова об'єднує”

Про це повідомляє спільнота “Мова об'єднує”.

Задля контролю виконання закону про мову, Секретаріат Уповноважений із захисту державної мови 16-17 липня провів моніторинг на 28 загальнонаціональних телеканалах. За результатами моніторингу виявлено грубі порушення закону – фільми та серіали демонструвалися російською мовою телеканалами «Інтер» (6 порушень), «Україна» (5 порушень), «ICTV» та «Мега» (по 2 порушення), «НТН» та «К1» (по одному порушенню). Показово, що найбільшими порушниками закону про мову виявилися телеканали, що належить найбільш проросійським олігархам Фірташу та Ахметову. За фактами порушень Уповноваженим складено відповідні акти та направлено листа до Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до телеканалів-порушників визначені законодавством санкції.

Однак Національна рада не тільки заперечує отримання зазначених документів від Уповноваженого, а й узагалі цинічно заперечує свій обов'язок контролювати дотримання законодавчої норми щодо мови фільмів та карати телеканали за її порушення. Зокрема, Нацрада стверджує, що застосовує санкції виключно у разі порушення телерадіоорганізаціями вимог про мовні квоти ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» (ч. 2 ст. 72) та/або умов ліцензії, і нібито не має права застосовувати санкції за порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Це твердження є неправдивим і маніпулятивним!



Насправді Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законом «Про телебачення і радіомовлення»», законом «Про національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», іншими законами України (див. ст. 2 закону «Про національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»). Згідно із законом «Про телебачення і радіомовлення», телерадіоорганізації зобов’язані дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії (ст. 59, ч. 1, пункт а). Відповідно до закону «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», вона здійснює ліцензування телерадіомовлення (абзац 2 ст. 14), нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій (абзац 4 ст. 13), а при проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Нацрада керується необхідністю розвитку державної мови (закон «Про телебачення і радіомовлення», ст. 9, ч. 7). Нацрада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог (закон «Про телебачення і радіомовлення», ст. 37, ч. 5, п. в). Отже, Нацрада може карати телеканали за порушення закону про мову.

Також, згідно із законом «Про Національну раду України з питань телебачення радіомовлення», вона здійснює нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері кінематографії (абзац 7 ст. 13). Водночас закон «Про кінематографію» визначає телеканали як суб'єкти кінематографії (ст. 7), а застосування мов у галузі кінематографії підпорядковує законові «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ст. 6). Таким чином, Нацрада зобов'язана контролювати мову фільмів на телебаченні, керуючись саме законом про мову.

Крім того, згідно із законом «Про телебачення і радіомовлення», єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (ст. 7, ч. 4). Однією з регуляторних функцій Нацради є забезпечення і сприяння конкуренції у діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог законодавства, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі (абзац 7 ст. 14 закону «Про Національну раду України з питань телебачення радіомовлення»). Потураючи деяким телеканалам у порушенні ними законодавчої норми щодо показу фільмів українською, Нацрада прямо ігнорує свої обов'язки та ставить законослухняні телеканали в невигідне неконкурентоздатне становище.

Закон про мову надавав телеканалом цілих 2 роки, щоб підготуватися до показу фільмів українською! Як бачимо, переважна більшість телеканалів дотримуються цієї норми. То чому ж Нацрада кришує порушників?!

Громадянська спільнота «Мова об'єднує» глибоко обурена спробою Національної ради саботувати норму закону про мову щодо показу фільмів українською. Раніше цю норму намагалася скасувати або відкласти на невизначений термін депутати монобільшості. Нацрада ж у своєму блюзнірстві йде ще далі – відкрито заявляє про ігнорування базової вимоги закону про мову на догоду Кремлю та проросійській телеіндустрії. Правовий нігілізм Нацради штовхає Україну в прірву беззаконня та знецінення механізмів захисту державної мови. Закликаємо Нацраду припинити злочинне свавілля та негайно привести діяльність телеканалів у відповідність із законом про мову!