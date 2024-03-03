Австралійські вчені з'ясували, що зміна клімату збільшує ризик передчасних пологів
Група вчених з Австралії провела огляд 163 медичних досліджень з усього світу і встановила, що екстремальні температури, пов'язані зі зміною клімату, підвищили ризик передчасних пологів в середньому на 60 %
Про це повідомляє Science Alert.
"Ми проаналізували дані, щоб показати, як певні типи майбутніх погодних явищ призведуть до погіршення стану здоров'я населення, - зазначив він. - Ми виявили багато прямих зв'язків між зміною клімату і здоров'ям дітей, найсильнішим з яких є збільшення ризику передчасних пологів в середньому на 60%".
Серед 39 досліджень, які проаналізували Бредшоу та його колеги, передчасні пологи були зафіксовані у 29, що робить їх найпоширенішим наслідком, пов'язаним з впливом екстремальних температур.
Окрім цього, за словами дослідників, забруднення повітря має значний вплив на респіраторні захворювання.
Щонайменше сім різних досліджень показали, що підвищення концентрації частинок у повітрі збігається зі збільшенням кількості дітей, які звертаються до відділень невідкладної допомоги з респіраторними захворюваннями.
"Зміна клімату є універсальною і негативно впливає на всі країни та народи, і ми повинні підготувати суспільства до зростаючих загроз для здоров'я дітей, - наголосив вчений-медик Льюїс Уїда з університету Західної Австралії. - Якщо ми хочемо захистити нинішніх і майбутніх дітей, необхідно розробити політику охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу з цими кліматичними захворюваннями, поряд із зусиллями, спрямованими на зменшення антропогенної зміни клімату".
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Міжнародна група вчених провела дослідження і встановила, що оптимальною температурою для життя на Землі є 20°C.
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