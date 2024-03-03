Австралійські вчені з'ясували, що зміна клімату збільшує ризик передчасних пологів

Про це повідомляє Science Alert.

"Ми проаналізували дані, щоб показати, як певні типи майбутніх погодних явищ призведуть до погіршення стану здоров'я населення, - зазначив він. - Ми виявили багато прямих зв'язків між зміною клімату і здоров'ям дітей, найсильнішим з яких є збільшення ризику передчасних пологів в середньому на 60%".

Серед 39 досліджень, які проаналізували Бредшоу та його колеги, передчасні пологи були зафіксовані у 29, що робить їх найпоширенішим наслідком, пов'язаним з впливом екстремальних температур.

Окрім цього, за словами дослідників, забруднення повітря має значний вплив на респіраторні захворювання.

Щонайменше сім різних досліджень показали, що підвищення концентрації частинок у повітрі збігається зі збільшенням кількості дітей, які звертаються до відділень невідкладної допомоги з респіраторними захворюваннями.

"Зміна клімату є універсальною і негативно впливає на всі країни та народи, і ми повинні підготувати суспільства до зростаючих загроз для здоров'я дітей, - наголосив вчений-медик Льюїс Уїда з університету Західної Австралії. - Якщо ми хочемо захистити нинішніх і майбутніх дітей, необхідно розробити політику охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу з цими кліматичними захворюваннями, поряд із зусиллями, спрямованими на зменшення антропогенної зміни клімату".