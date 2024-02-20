Біологи назвали оптимальну температуру для життя на Землі

Про це повідомляє Science Alert.

Для людини комфортною є температура 20°C, якщо більше, то ми працюємо менш ефективно, адже для виділення тепла потрібна енергія.

Дослідники зазначили, що існує багато видів тварин, які можуть жити при значно нижчих або вищих температурах, ніж людина. Однак аналіз наявних досліджень показав, що температурні діапазони тварин, рослин і мікробів, які живуть у повітрі та воді, збігаються з температурою 20°C.

Дослідження в Тасманії змоделювали швидкість росту мікробів і багатоклітинних організмів і виявили, що найстабільніша температура для їхніх біологічних процесів також становить 20°C.

Марк Джон Костелло, професор факультету біологічних наук та аквакультури Нордського університету та Росс Коркрі, старший науковий співробітник у галузі біостатистики Університету Тасманії об'єдналися з колегами з Канади, Шотландії, Німеччини, Гонконгу та Тайваню, щоб знайти загальні закономірності впливу температури на життя.

Дослідники з'ясували, що 20°C є ключовою температурою для багатьох показників біорізноманіття.

На глобальному рівні діапазон температур, за яких живуть рифові риби та безхребетні, є найвужчим серед видів, чиє географічне поширення зосереджене на позначці 20°C. Той самий ефект спостерігається й у мікробів.

Учені підсумували, що глибше усвідомлення цього ефекту 20°C може призвести до нового розуміння того, як температура контролює екосистемні процеси, чисельність і поширення видів, а також еволюцію життя.