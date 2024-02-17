Британські метеорологи спрогнозували, що лютий цього року поб'є усі теплові рекорди в історії
Метеорологи прогнозують, що лютий поб'є всі теплові рекорди, оскільки глобальне потепління, спричинене людською діяльністю, і природна кліматична модель Ель-Ніньо підвищують температуру на суші і в океанах по всьому світу
Про це повідомляє The Guardian.
Кліматичні експерти б'ють на сполох, оскільки сплеск температури в найкоротшому місяці року став настільки помітним, що кліматичні діаграми виходять на нову територію.
"Планета нагрівається з прискоренням. Ми спостерігаємо швидке підвищення температури в океані, найбільшому резервуарі тепла в кліматі", - зазначив доктор Джоел Хірші, заступник керівника відділу моделювання морських систем Національного океанографічного центру Великої Британії.
За його словами, швидкість, з якою були побиті попередні рекорди температури морської поверхні у 2023 році та у 2024 році, перевищує очікування.
Згідно з висновками вченого-землезнавця з Берклі Зіка Хаусфатера, людство стоїть на порозі найспекотнішого лютого за всю історію спостережень, після рекордних січня, грудня, листопада, жовтня, вересня, серпня, липня, червня і травня.
Він зауважив, що потепління, яке спостерігається останніми тижнями, на 2 градуси вище доіндустріального рівня, однак це буде короткий, піковий вплив Ель-Ніньо, якщо він піде шляхом попередніх років і почне охолоджуватися в найближчі місяці.
"(Минулий рік - ред) настільки перевершив очікування, що важко мати таку ж впевненість у підходах, які ми використовували для цих прогнозів у минулому, - зазначив він. - Я б сказав, що лютий 2024 року має всі шанси побити попередній рекорд, встановлений у 2016 році".
Однак, науковець зауважив, що це ще не остаточний висновок, оскільки погодні моделі показують, що глобальна температура знову знизиться наступного тижня.
"І хоча я вважаю, що ці екстремальні температури свідчать про прискорення темпів потепління в останні роки - як і передбачають кліматичні моделі, якщо викиди CO2 не знизяться, а аерозолі зростуть - це не обов'язково гірше, ніж ми думали", - підсумував Хаусфатер.
Минулого тижня станції моніторингу в Південній Африці, Саудівській Аравії, Таїланді, Індонезії, Казахстані, Колумбії, Японії, Північній Кореї, на Мальдівах і в Белізі зафіксували місячні теплові рекорди.
Вплив Ель-Ніньо призвів до підвищення температури, однак Франческа Ґульєльмо, старший науковий співробітник "Коперника", зазначила, що це був лише один з кількох факторів, які діяли в комплексі. Адже кожна додаткова тонна вуглекислого газу, яку викидає людство, збільшує тиск на океани. Крім того, в деяких районах аномальна спека посилюється слабкими пасатами, млявими струминними течіями, коливаннями північноатлантичної циркуляції та зниженням рівня аерозольного забруднення, що відкриває більшу частину океану для сонячного світла.
- Зокрема, служба зі зміни клімату Copernicus (C3S) Європейського Союзу повідомила, що світ у 2024 році пережив найспекотніший січень за всю історію спостережень.
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