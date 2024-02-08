Січень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, – вчені ЄС

Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулий місяць перевищив попередній найтепліший січень (2020 року), починаючи з 1950 року.

"Це не тільки найтепліший січень за всю історію спостережень, але ми також щойно пережили 12-місячний період, який більш ніж на 1,5 C перевищив доіндустріальний базовий період. Швидке скорочення викидів парникових газів - єдиний спосіб зупинити підвищення глобальної температури", - сказала заступниця директора C3S Саманта Берджесс.