Січень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, – вчені ЄС
Служба зі зміни клімату Copernicus (C3S) Європейського Союзу повідомила, що світ у 2024 році пережив найспекотніший січень за всю історію спостережень
Про це пише Reuters.
Зазначається, що минулий місяць перевищив попередній найтепліший січень (2020 року), починаючи з 1950 року.
"Це не тільки найтепліший січень за всю історію спостережень, але ми також щойно пережили 12-місячний період, який більш ніж на 1,5 C перевищив доіндустріальний базовий період. Швидке скорочення викидів парникових газів - єдиний спосіб зупинити підвищення глобальної температури", - сказала заступниця директора C3S Саманта Берджесс.
- Дослідники з кліматичного центру Коперника при ЄС у щорічному кліматичному огляді відзначили, що 2023 рік побив попередній рекорд 2016 року з великим відривом і став найспекотнішим в історії спостережень.
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