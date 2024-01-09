Вчені визнали 2023 рік найспекотнішим за весь період спостережень
Дослідники з кліматичного центру Коперника при ЄС у щорічному кліматичному огляді відзначили, що 2023 рік побив попередній рекорд 2016 року з великим відривом і став найспекотнішим в історії спостережень
Про це пише ВВС.
"2023 року вперше за всю історію спостережень щодня протягом року перевищував на 1°C доіндустріальний рівень 1850–1900 років. Практично кожен другий день був більш ніж на 1,5°C теплішим, ніж у 1850–1900 роках, а два дні у листопаді вперше пробили рубіж у 2°C", - йдеться в огляді.
Ще в 2015 році на конференції ООН з питань зміни клімату в Парижі майже всі країни світу домовилися стримати підвищення температур на планеті в цьому столітті в рамках 2°С до доіндустріального рівня, а в ідеалі не допустити 1,5°С.
Досягти цілей Паризької угоди все складніше. Останні дев'ять років виявилися найспекотнішими в історії, причому з серйозним відривом.
"2023 рік видався винятковим роком. Кліматичні рекорди падали один за одним. Зважаючи на все, він виявився найтеплішим за останні 100 тисяч років", — прокоментувала звіт одна з керівників центру Коперника Саманта Берджес.
Дві головні причини аномального 2023 року: глобальне потепління, спричинене людиною, та Ель-Ніньо, феномен нагрівання поверхні Тихого океану.
За даними центру Коперника, середня глобальна температура поверхні моря минулого року залишалася стійкою і незвичайно високою у більшості океанічних басейнів, особливо у Північній Атлантиці, що відіграло важливу роль у підвищенні глобальних температур загалом.
Океан має ключове значення для клімату, оскільки покриває понад 70% поверхні Землі та абсорбував 90% глобального потепління останніх десятиліть. На глибині лише кілька десятків метрів зберігається стільки ж тепла, скільки у всій атмосфері Землі.
Чим тепліше океан, тим нижче його здатність поглинати енергію та згладжувати підвищення температур на планеті загалом. І тут немає добрих новин: за даними американського НАСА, все останнє десятиліття температура води була рекордною щонайменше за 200 років.
З червня по грудень 2023 року кожен місяць був теплішим, ніж відповідний місяць у будь-якому з попередніх років. Новий рік не приніс полегшення.
"Грудень 2023 року став найтеплішим за всю історію спостережень у світі. Цілком імовірно, що температура за 12 місяців, що закінчуються в січні чи лютому 2024 року, перевищить доіндустріальний рівень на 1,5°C", — попереджають вони.
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