Вчені визнали 2023 рік найспекотнішим за весь період спостережень

Про це пише ВВС.

"2023 року вперше за всю історію спостережень щодня протягом року перевищував на 1°C доіндустріальний рівень 1850–1900 років. Практично кожен другий день був більш ніж на 1,5°C теплішим, ніж у 1850–1900 роках, а два дні у листопаді вперше пробили рубіж у 2°C", - йдеться в огляді.

Ще в 2015 році на конференції ООН з питань зміни клімату в Парижі майже всі країни світу домовилися стримати підвищення температур на планеті в цьому столітті в рамках 2°С до доіндустріального рівня, а в ідеалі не допустити 1,5°С.

Досягти цілей Паризької угоди все складніше. Останні дев'ять років виявилися найспекотнішими в історії, причому з серйозним відривом.

"2023 рік видався винятковим роком. Кліматичні рекорди падали один за одним. Зважаючи на все, він виявився найтеплішим за останні 100 тисяч років", — прокоментувала звіт одна з керівників центру Коперника Саманта Берджес.

Дві головні причини аномального 2023 року: глобальне потепління, спричинене людиною, та Ель-Ніньо, феномен нагрівання поверхні Тихого океану.

За даними центру Коперника, середня глобальна температура поверхні моря минулого року залишалася стійкою і незвичайно високою у більшості океанічних басейнів, особливо у Північній Атлантиці, що відіграло важливу роль у підвищенні глобальних температур загалом.

Океан має ключове значення для клімату, оскільки покриває понад 70% поверхні Землі та абсорбував 90% глобального потепління останніх десятиліть. На глибині лише кілька десятків метрів зберігається стільки ж тепла, скільки у всій атмосфері Землі.

Чим тепліше океан, тим нижче його здатність поглинати енергію та згладжувати підвищення температур на планеті загалом. І тут немає добрих новин: за даними американського НАСА, все останнє десятиліття температура води була рекордною щонайменше за 200 років.

З червня по грудень 2023 року кожен місяць був теплішим, ніж відповідний місяць у будь-якому з попередніх років. Новий рік не приніс полегшення.

"Грудень 2023 року став найтеплішим за всю історію спостережень у світі. Цілком імовірно, що температура за 12 місяців, що закінчуються в січні чи лютому 2024 року, перевищить доіндустріальний рівень на 1,5°C", — попереджають вони.