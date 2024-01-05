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Дослідники з США з'ясували, що сигаретний дим може викликати рак у собак

5 січня, 2024 п'ятниця
16:35
Наука німецька вівчарка_собака

Науковці під керівництвом ветеринара Дебори Кнапп з університету Пердью з'ясували, що контакт з сигаретним димом, навіть якщо він залишився на одязі, також може зашкодити здоров'ю собаки та викликати рак сечового міхура

Про це повідомляє New Atlas.

Дослідники вивчали стан здоров'я та спосіб життя 120 шотландських тер'єрів протягом трьох років і виявили, що у собак, які піддавалися впливу сигаретного диму, ймовірність розвитку раку сечового міхура була в шість разів вищою, ніж у тих, хто не піддавався йому.

У собак, які захворіли на рак, середній рівень впливу диму становив 10 пачко-років, тоді як у собак, які не захворіли, середній рівень впливу диму становив 1,5 пачко-років. Пачко-рік - це еквівалент викурювання однієї пачки сигарет на день протягом року.

Для визначення впливу диму дослідницька група покладалася як на анкети, заповнені власниками, так і на аналіз сечі собак, в якій вони шукали сліди метаболіту нікотину, відомого як котинін.

Дослідження також підтвердило і врахувало результати попередніх спостережень, які показали, що вплив пестицидів, засобів від бліх і шампунів, повторні інфекції сечовивідних шляхів і проживання в межах однієї милі від болота підвищують ризик розвитку раку сечового міхура у шотландських тер'єрів. 

Команда дослідників стверджує, що отримані результати можуть допомогти пролити світло на зв'язок між канцерогенами та раком, який також може бути застосований до людей, що робить собак, як вони кажуть, "вартовими екологічних ризиків для людини". 

Це пов'язано з тим, що через меншу тривалість життя собаки швидше реагують на подразники, ніж люди. Наприклад, вплив канцерогенів на людину може тривати десятиліттями, щоб проявитися у вигляді раку, тоді як у собак ефект може проявитися за короткий період часу - один рік. 

"Ми сподіваємося, що власники домашніх тварин зрозуміють, що якщо вони зможуть зменшити вплив тютюнового диму на своїх собак, це може допомогти їхньому здоров'ю, - зазначила Кнапп. - Ми сподіваємося, що вони повністю кинуть палити, як заради свого здоров'я, так і для того, щоб продовжувати бути поруч зі своїми собаками, але будь-які кроки, спрямовані на те, щоб тримати собак подалі від тютюнового диму, будуть корисними".

  • Американські ветеринари створили новий препарат, який може одного дня подовжити життя деяких великих порід собак. Ліки, розроблені ветеринарною біотехнологічною компанією Loyal for Dogs, ще мають пройти клінічні випробування, однак початкові дані "достатні" для того, щоб показати "обґрунтовані очікування ефективності".

Світ
США
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