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Американські вчені розробили препарат, який зможе подовжити тривалість життя собак

2 грудня, 2023 субота
12:44
Наука собака

Американські ветеринари розробляють новий препарат, який може одного дня подовжити життя деяких великих порід собак

Про це повідомляє Science Alert.

Ліки розроблені ветеринарною біотехнологічною компанією Loyal for Dogs, і хоча вони ще мають пройти клінічні випробування, чиновники Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) заявили в листі до компанії, що початкові дані "достатні" для того, щоб показати "обґрунтовані очікування ефективності".

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що компанія Loyal отримала, як ми вважаємо, перше в історії офіційне визнання FDA того, що препарат для подовження тривалості життя може бути розроблений і схвалений, - пише засновник і генеральний директор Loyal Селін Халіуа в пресрелізі від 28 листопада. - Ми вважаємо, що це перша в історії компанія, яка отримала офіційне визнання FDA".

LOY-001 - це назва першої версії препарату, призначеного для собак віком від 7 років і старше, вагою не менше 18 кілограмів. Він випускається у вигляді ін'єкції, яку ветеринари можуть робити собакам кожні три-шість місяців.

Водночас вчені Loyal також працюють над двома іншими версіями під назвами LOY-002 і LOY-003, які можна буде приймати у вигляді щоденних таблеток. LOY-003 призначений для всіх собак старшого віку, за винятком найменших порід.

Усі версії препарату діють обмежуючи вплив гормону росту, який називається інсуліновий фактор росту-1 (ІФР-1), що, окрім сприяння росту, пов'язаний зі старінням і довголіттям тварин.

Великі породи собак мають тенденцію демонструвати дуже підвищений рівень IGF-1 - до 28 разів вищий, ніж у дрібних собак. У організмі собак цей гормон стимулює ріст клітин і є частиною того, що дозволяє великим породам собак досягати такого розміру.

Ознайомившися з цими результатами та прочитавши понад 2300 сторінок технічної інформації Loyal, представники FDA підтвердили, що препарат LOY-001 здатен подовжувати тривалість життя собак.

Тепер, коли у них є погоджене підтвердження концепції, Халіуа та її команда сподіваються отримати умовне схвалення LOY-001 до 2026 року. Це прискорений дозвіл FDA, який зробить препарат доступним на ринку, навіть якщо дані клінічних випробувань все ще збираються.

"Якщо виявиться, що препарат подовжує тривалість життя, я зацікавлена лише в тому, щоб цей період життя був якісним, - заявила Кейт Кріві, головний ветеринарний лікар проєкту Dog Aging Project.

Вчені зацікавлені у випробуванні таких ліків не лише заради собак. Такі шляхи також можуть мати відношення до здоров'я людини.

Наразі Loyal набирає понад тисячу собак похилого віку для участі у клінічних випробуваннях, які розпочнуться у 2024/2025 роках.

  • У жовтні дослідження міжнародної команди дослідників показало, що власники собак виявляють більшу прив'язаність та готовність здійснювати фінансові вкладення у своїх домашніх улюбленців порівняно з власниками котів.
Світ
США
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