Американські вчені розробили препарат, який зможе подовжити тривалість життя собак
Американські ветеринари розробляють новий препарат, який може одного дня подовжити життя деяких великих порід собак
Про це повідомляє Science Alert.
Ліки розроблені ветеринарною біотехнологічною компанією Loyal for Dogs, і хоча вони ще мають пройти клінічні випробування, чиновники Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) заявили в листі до компанії, що початкові дані "достатні" для того, щоб показати "обґрунтовані очікування ефективності".
"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що компанія Loyal отримала, як ми вважаємо, перше в історії офіційне визнання FDA того, що препарат для подовження тривалості життя може бути розроблений і схвалений, - пише засновник і генеральний директор Loyal Селін Халіуа в пресрелізі від 28 листопада. - Ми вважаємо, що це перша в історії компанія, яка отримала офіційне визнання FDA".
LOY-001 - це назва першої версії препарату, призначеного для собак віком від 7 років і старше, вагою не менше 18 кілограмів. Він випускається у вигляді ін'єкції, яку ветеринари можуть робити собакам кожні три-шість місяців.
Водночас вчені Loyal також працюють над двома іншими версіями під назвами LOY-002 і LOY-003, які можна буде приймати у вигляді щоденних таблеток. LOY-003 призначений для всіх собак старшого віку, за винятком найменших порід.
Усі версії препарату діють обмежуючи вплив гормону росту, який називається інсуліновий фактор росту-1 (ІФР-1), що, окрім сприяння росту, пов'язаний зі старінням і довголіттям тварин.
Великі породи собак мають тенденцію демонструвати дуже підвищений рівень IGF-1 - до 28 разів вищий, ніж у дрібних собак. У організмі собак цей гормон стимулює ріст клітин і є частиною того, що дозволяє великим породам собак досягати такого розміру.
Ознайомившися з цими результатами та прочитавши понад 2300 сторінок технічної інформації Loyal, представники FDA підтвердили, що препарат LOY-001 здатен подовжувати тривалість життя собак.
Тепер, коли у них є погоджене підтвердження концепції, Халіуа та її команда сподіваються отримати умовне схвалення LOY-001 до 2026 року. Це прискорений дозвіл FDA, який зробить препарат доступним на ринку, навіть якщо дані клінічних випробувань все ще збираються.
"Якщо виявиться, що препарат подовжує тривалість життя, я зацікавлена лише в тому, щоб цей період життя був якісним, - заявила Кейт Кріві, головний ветеринарний лікар проєкту Dog Aging Project.
Вчені зацікавлені у випробуванні таких ліків не лише заради собак. Такі шляхи також можуть мати відношення до здоров'я людини.
Наразі Loyal набирає понад тисячу собак похилого віку для участі у клінічних випробуваннях, які розпочнуться у 2024/2025 роках.
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