Європейські вчені пояснили, чому власники домашніх тварин більше дбають про собак, ніж про котів

Про це повідомляє Science Alert.

Власники собак і котів дуже віддані своїм домашнім улюбленцям, але нове дослідження показало, що вони не однаково піклуються про своїх вихованців.

Міжнародна команда дослідників, що працювала над дослідженням, зібрала результати опитування 2117 людей у Великобританії, Данії та Австрії: 844 власників собак, 872 власників котів та 401 інших, які мають як собак, так і котів.

Респонденти відповідали на запитання щодо страхування здоров'я своїх домашніх тварин, готовності платити за лікування, яке рятує життя, та емоційної прив'язаності до тварин, яка вимірювалася за допомогою так званої Лексінгтонської шкали прив'язаності до домашніх улюбленців.

Результати свідчать про те, що люди в усіх трьох регіонах схильні цінувати своїх собак більше, ніж котів. Цей розрив був найбільшим у Данії, меншим - в Австрії, і лише незначним - у Великій Британії.

"Хоча в усіх країнах люди піклуються про своїх собак більше, ніж про котів, ступінь різниці між країнами різко варіюється, - каже фахівець з біоетики Пітер Сандое з Університету Копенгагена в Данії. - Ми припускаємо, що різниця може залежати від культурних факторів, зокрема, від того, чи проводять тварини багато часу зі своїми господарями вдома".

Загалом, собаки виграли з точки зору як емоційних, так і фінансових інвестицій з боку своїх господарів, але були й відмінності: у Великобританії, наприклад, не було статистично значущої різниці між власниками собак і котів, коли мова йшла про те, скільки вони готові витратити на лікування тварин, що рятують їхнє життя.

"Британців часто зображують як націю любителів котів, що, безумовно, підтверджується нашим дослідженням", - каже Сандое. - Данцям ще треба пройти довгий шлях, але вони можуть врешті-решт досягти цього".

Дослідники зауважують, що це може бути пов'язано з кількома різними причинами: наприклад, собаки часто вимагають більше уваги та ласки від своїх господарів, тоді як поведінка котів, як правило, є більш відстороненою та самотньою.