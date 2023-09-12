Вчені з Угорщини довели, що собаки можуть чути голос господаря навіть уві сні

Про це повідомляє Science Alert.

Здатність собак до розуміння продовжує дивувати - від їхньої проникливої здатності читати людські емоції до розуміння мови та чисел. Тепер, виявляється, вони також можуть слухати господаря уві сні.

Дослідження, в якому взяли участь 13 улюбленців, показало, що мозок собак, які глибоко занурилися в дрімоту, реагує на голоси інших собак і людей, так само, як і коли вони не сплять.

"Це відкриття є важливим, оскільки є першим доказом складної слухової обробки під час сну у собак", - пишуть у своїй статті етолог Будапештського університету імені Лоранда Етвеша Хуба Елеод та його колеги.

Собаки-добровольці були підключені до приладів, які вимірюють їхні потенційні реакції мозкових хвиль, пов'язані з певними подіями. Потім вони піддавалися впливу собачих і людських голосових сигналів у стані бадьорості та дрімоти.

Кожен звук відтворювався з однаковою гучністю і тривав близько однієї секунди. Вони включали зойки, скиглення, гарчання, кашель, сміх, зітхання та позіхання. Не використовували жодних негативних звуків, щоб не налякати собак, які не сплять.

Навіть не перебуваючи в фазі швидкого сну, собаки, здавалося, могли визначити, звідки походить шум - від інших собак чи від людей, і чи був він позитивним або нейтральним за своєю емоційною забарвленістю.

Як і ми, собаки використовують сон для обробки своїх спогадів та емоцій. Їхній сон зазнав змін після одомашнення і тепер більше нагадує наш, ніж сон інших представників лабораторних видів. Вони також страждають від неглибокого і переривчастого сну в літньому віці, як і люди, які страждають на деменцію.

Хоча для перевірки цих висновків потрібні подальші дослідження, вони поповнюють список подібностей між поведінкою собак і людей під час сну, пояснює Елеод.

"Хоча дослідження за допомогою неінвазивної парадигми ERP з собаками є досить складним і трудомістким, однак це найбільш реальна можливість вивчати обробку голосових стимулів під час сну, оскільки вона не вимагає попереднього навчання і не завдає ніякого дискомфорту або шкоди", - пишуть автори дослідження.

Ми дуже хочемо побачити, як ще наші найвірніші вихованці можуть допомогти нам більше дізнатися про наш спільний мозок - мозок ссавців.