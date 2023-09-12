Вчені з Угорщини довели, що собаки можуть чути голос господаря навіть уві сні
Вчені Будапештського університету імені Лоранда дослідили, що собаки можуть розпізнавати людський голос та його емоційну забарвленість
Про це повідомляє Science Alert.
Здатність собак до розуміння продовжує дивувати - від їхньої проникливої здатності читати людські емоції до розуміння мови та чисел. Тепер, виявляється, вони також можуть слухати господаря уві сні.
Дослідження, в якому взяли участь 13 улюбленців, показало, що мозок собак, які глибоко занурилися в дрімоту, реагує на голоси інших собак і людей, так само, як і коли вони не сплять.
"Це відкриття є важливим, оскільки є першим доказом складної слухової обробки під час сну у собак", - пишуть у своїй статті етолог Будапештського університету імені Лоранда Етвеша Хуба Елеод та його колеги.
Собаки-добровольці були підключені до приладів, які вимірюють їхні потенційні реакції мозкових хвиль, пов'язані з певними подіями. Потім вони піддавалися впливу собачих і людських голосових сигналів у стані бадьорості та дрімоти.
Кожен звук відтворювався з однаковою гучністю і тривав близько однієї секунди. Вони включали зойки, скиглення, гарчання, кашель, сміх, зітхання та позіхання. Не використовували жодних негативних звуків, щоб не налякати собак, які не сплять.
Навіть не перебуваючи в фазі швидкого сну, собаки, здавалося, могли визначити, звідки походить шум - від інших собак чи від людей, і чи був він позитивним або нейтральним за своєю емоційною забарвленістю.
Як і ми, собаки використовують сон для обробки своїх спогадів та емоцій. Їхній сон зазнав змін після одомашнення і тепер більше нагадує наш, ніж сон інших представників лабораторних видів. Вони також страждають від неглибокого і переривчастого сну в літньому віці, як і люди, які страждають на деменцію.
Хоча для перевірки цих висновків потрібні подальші дослідження, вони поповнюють список подібностей між поведінкою собак і людей під час сну, пояснює Елеод.
"Хоча дослідження за допомогою неінвазивної парадигми ERP з собаками є досить складним і трудомістким, однак це найбільш реальна можливість вивчати обробку голосових стимулів під час сну, оскільки вона не вимагає попереднього навчання і не завдає ніякого дискомфорту або шкоди", - пишуть автори дослідження.
Ми дуже хочемо побачити, як ще наші найвірніші вихованці можуть допомогти нам більше дізнатися про наш спільний мозок - мозок ссавців.
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Дослідники з Угорщини проаналізували поведінку собак і дійшли висновку, що домашні тварини можуть бути більш чутливими до високих жіночих голосів.
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