Китайські дослідники з'ясували, що наявністю домашнього улюбленця у літніх людей допомагає зберегти психічне здоров'я

Про це повідомляє Science Alert.

Згідно з результатами масштабного дослідження, домашні улюбленці можуть допомогти захистити самотніх людей віком понад 65 років від наслідків старіння мозку.

Самотність і деменція - дві глобальні проблеми, що дедалі більше загострюються. За оцінками, кількість людей з деменцією у світі збільшиться з 57 мільйонів у 2019 році до приблизно 130-175 мільйонів у 2050 році.

Для літніх людей, які не можуть вийти з дому, наявність домашнього улюбленця може надати їм організованості та спілкування, що може зробити їх більш фізично активними, балакучими та комунікабельними.

Дослідник громадського здоров'я з Університету Сунь Ятсена в Китаї Янчжи Лі та його колеги проаналізували дані про 7 945 осіб з Англійського лонгітюдного дослідження старіння (ELSA), яке проводиться серед жителів Великобританії старше 50 років.

Лі та його колеги встановили, що серед власників домашніх тварин, які живуть окремо, наявність домашніх тварин "повністю нівелювала" відомий вплив самотності на вербальну пам'ять та вільне володіння мовою.

"Наші результати надають більш переконливі докази та більш детальне розуміння переваг володіння домашніми тваринами для вербальної пам'яті та вільного володіння мовою серед літніх людей, які живуть на самоті", - зазначили дослідники.

Звичайно, як і будь-яке спостережне дослідження, результати цього дослідження лише припускають зв'язок між наявністю домашнього улюбленця та функцією мозку, але не дають прямих доказів, які могли б надати клінічні випробування.

"Якщо рандомізовані клінічні дослідження підтвердять наші висновки, володіння домашніми тваринами може допомогти сповільнити зниження когнітивних функцій і запобігти деменції", - підсумували дослідники.