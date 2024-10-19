Місячне гало та перламутрові хмари: українські полярники показали знімки неба над станцією "Академік Вернадський"

Знімки опублікував Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Метеорологу 29-ї УАЕ Сергію Якущенку вдалося сфотографувати місячне гало. Як розповіли полярники, таке явище може виникнути навколо різних джерел світла, навіть вуличних ліхтарів. Його викликає накопичення в атмосфері великої кількості крижаних кристалів: світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається, а навколо джерела світла утворюється вторинне світіння. Крім того, часто причиною виникнення гало є перисто-шаруваті хмари, оскільки вони майже прозорі й складаються з крижаних кристалів

"Судячи з фото, саме перисто-шаруватий покрив тієї ночі "намалював" веселку навколо Місяця в районі "Вернадського".

А ще в якийсь момент місячне сяйво "підсвітило" перламутрові хмари – їх можна побачити на одній зі світлин. Вони утворюються здебільшого над горами, коли сильний потік повітря оминає гірський хребет і заносить вологу в стратосферу. Там під дією дуже низьких температур (-50°С і нижче) волога швидко перетворюється на кристалики льоду.

Світло, відбиваючись у цих кристаликах під певним кутом, викликає оптичний ефект іризації. Він якраз і "фарбує" хмари в різні кольори", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр