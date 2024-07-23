На станцію "Академік Вернадський" несподівано прийшли пінгвіни дженту, які цю пору року проводять у інших місцях

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Полярники розповіли, що до них після раптового підвищення температури прийшло близько 20-25 птахів. За словами науковців, цей візит був неочікуваним, адже на антарктичну зиму пінгвіни полишають острів Галіндез і повертаються лише навесні, коли в Україні осінь.

"Йдеться про субантарктичних пінгвінів, яких ще називають віслюковими або дженту. За останні 17 років вони сильно уподобали Галіндез, й у сезоні 2023/2024 років їхня кількість тут сягнула рекордних 7 тисяч! Однак до кінця травня їх уже не було на острові. І от в розпал зими до станції прибула ціла група дженту", - йдеться у повідомленні.

Біологи вказують, що в акваторії пінгвіни перебувають постійно. Коли вони відвідали станцію "Академік Вернадський", був шторм, тому, ймовірно, на острові вони перечікували шторм.

За словами полярників, зміна клімату впливає на Антарктику. Оскільки через потепління останніми роками не утворюється суцільний льодовий покрив, пінгвінам не обов'язково на зиму мігрувати північніше у пошуках відкритої води та можливості полювати.

"Приміром, ще взимку 2021 року наші вчені зафіксували надзвичайно великі скупчення цих птахів у радіусі 20 км від станції. Тоді сотні пінгвінів відпочивали на навколишніх островах та живилися в океані. Тож, як бачимо, їхня поведінка є одним із факторів, за яким можна досить чітко відстежувати кліматичні зміни в Антарктиці, що своєю чергою впливають на всю планету", - додали у науковому центрі.