Дощ та мокрий сніг: в Антарктиді у розпал зими зафіксували плюсову температуру
У розпал антарктичної зими полярники станції "Академік Вернадський" зафіксували значне підвищення добової температури: стовпчик термометра перевалив за позначку плюс
Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
16 липня максимальна добова температура зросла з - 4,2°C до +4,5°C. Тобто на більш як 8 градусів.
"Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. Йшов дощ та мокрий сніг. Також температури трохи вище 0 градусів були зафіксовані на британській станції "Розера", що розташована на 300 км південніше «Вернадського», тобто ближче до Південного полюсу", - розповідають полярники.
Науковці пояснили, чому відбуваються такі температурні аномалії.
"Раніше ми вже розповідали про явище "атмосферної ріки". Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони. З атмосферною рікою якраз пов’язаний стрибок температури, зафіксований на нашій станції", - йдеться у повідомленні.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
За словами полярників, якщо такі випадки почастішають - посиляться процеси танення льодовиків. Це своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод, яке загрожує руйнуванню різних екосистем як “білого континенту”, так і океану навколо нього.
"Загалом останні 5 років температури на станції рідко опускаються нижче -10°С, тоді як для попередніх 5 років вони так само рідко, але були нижче -15°С. До 1980-х взимку температури падали до -30°С. Тобто потепління – дуже виразне в Антарктиді, і є тенденцією, що стосується всієї нашої Планети", - додають науковці.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе