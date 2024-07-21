Дощ та мокрий сніг: в Антарктиді у розпал зими зафіксували плюсову температуру

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

16 липня максимальна добова температура зросла з - 4,2°C до +4,5°C. Тобто на більш як 8 градусів.

"Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. Йшов дощ та мокрий сніг. Також температури трохи вище 0 градусів були зафіксовані на британській станції "Розера", що розташована на 300 км південніше «Вернадського», тобто ближче до Південного полюсу", - розповідають полярники.

Науковці пояснили, чому відбуваються такі температурні аномалії.

"Раніше ми вже розповідали про явище "атмосферної ріки". Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони. З атмосферною рікою якраз пов’язаний стрибок температури, зафіксований на нашій станції", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

За словами полярників, якщо такі випадки почастішають - посиляться процеси танення льодовиків. Це своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод, яке загрожує руйнуванню різних екосистем як “білого континенту”, так і океану навколо нього.

"Загалом останні 5 років температури на станції рідко опускаються нижче -10°С, тоді як для попередніх 5 років вони так само рідко, але були нижче -15°С. До 1980-х взимку температури падали до -30°С. Тобто потепління – дуже виразне в Антарктиді, і є тенденцією, що стосується всієї нашої Планети", - додають науковці.

Фото: Національний антарктичний науковий центр