У Києві та ще 10 регіонах України зафіксували нові температурні рекорди

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-3 °C у таких містах:

Київ - 34,2 °C

Суми - 35,1 °C

Кропивницький - 37,5 °C

Херсон - 39 °C

Миколаїв - 40,2 °C

Одеса - 36,2 °C

Вінниця - 36,3 °C

Тернопіль - 33,1 °C

Чернівці - 33,6 °C

Львів - 33,4 °C

Ужгород - 34,3 °C

Натомість у Києві максимальна температура повітря досягла 34,2 °C, що на 0,5 °C вище попереднього рекордного показника 1885 року.

За даними гідрометеорологічного центру, мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7 °С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3 °С.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати й склала 28,1 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 °С, а кліматичну норму – на 7,2 °С", - йдеться у повідомленні.