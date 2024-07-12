У Києві та ще 10 регіонах України зафіксували нові температурні рекорди
У четвер, 11 червня, у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-3 °C у таких містах:
- Київ - 34,2 °C
- Суми - 35,1 °C
- Кропивницький - 37,5 °C
- Херсон - 39 °C
- Миколаїв - 40,2 °C
- Одеса - 36,2 °C
- Вінниця - 36,3 °C
- Тернопіль - 33,1 °C
- Чернівці - 33,6 °C
- Львів - 33,4 °C
- Ужгород - 34,3 °C
Натомість у Києві максимальна температура повітря досягла 34,2 °C, що на 0,5 °C вище попереднього рекордного показника 1885 року.
За даними гідрометеорологічного центру, мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7 °С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3 °С.
"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати й склала 28,1 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 °С, а кліматичну норму – на 7,2 °С", - йдеться у повідомленні.
- 12 липня у більшості регіонів України температура повітря триматиметься у межах +35...+40 °C. Проте поступове послаблення спеки можна очікувати 20 липня.
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