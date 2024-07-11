Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Обережно прогнозую - поступове послаблення спеки очікується аж 20 липня", - повідомила Діденко.

Водночас вона застерегла, що пікові дні спеки очікуються з 13 по 16 липня.

Температура повітря на 12 липня

Зазначається, що найвища температура повітря прогнозується у південній частині України - +37...+42 °C. У більшості регіонах можна очікувати від 35 °C до 40 °C.

У західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня +31...+34 °C.

Чи треба очікувати вітер або дощі

У Криму та Приазов'ї 12 липня прогнозуються сильні штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Водночас на Волині ймовірні невеликі дощі.

Яка погода буде в столиці

У Києві 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34...+36 °C.