Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
У п'ятницю, 12 липня, у більшості регіонів України температура повітря триматиметься у межах +35...+40 °C. Проте поступове послаблення спеки можна очікувати 20 липня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Обережно прогнозую - поступове послаблення спеки очікується аж 20 липня", - повідомила Діденко.
Водночас вона застерегла, що пікові дні спеки очікуються з 13 по 16 липня.
Температура повітря на 12 липня
Зазначається, що найвища температура повітря прогнозується у південній частині України - +37...+42 °C. У більшості регіонах можна очікувати від 35 °C до 40 °C.
У західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини впродовж дня +31...+34 °C.
Чи треба очікувати вітер або дощі
У Криму та Приазов'ї 12 липня прогнозуються сильні штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Водночас на Волині ймовірні невеликі дощі.
Яка погода буде в столиці
У Києві 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34...+36 °C.
- Максимальна температура повітря в Україні 11 липня становитиме +33…+39 °С, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 °С і вище.
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