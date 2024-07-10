Місцями +40°С і спекотніше: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 липня
Максимальна температура повітря в Україні становитиме +33…+39 °С, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 °С і вище
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначає, що сильна спека в Україні триває і триватиме.
Температура повітря буде дуже високою навіть уночі: +20…+25 °С.
У четвер, 11 липня, в Україні переважатиме суха погода.
Ввечері середи, 10 липня, можливі локальні дощі з грозами вздовж смуги від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини.
Також, за словами Наталки Діденко, найближчої ночі локальні грозові дощі пройдуть на північному сході, у центрі України.
"Проте ці маломасштабні вологі осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху метеокартинку", - зазначила вона.
Погода у Києві
У столиці є ймовірність дощу з грозою ввечері 10 липня. Також у Києві дещо посилиться північно-східний вітер, який "дасть хоча б трохи протягів від стоячого повітря".
У четвер, 11 липня, у столиці очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32…+34 °С.
Пік спеки очікується з 12 по 15 липня.
- 11 квітня в столиці України зафіксували два температурні рекорди.
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