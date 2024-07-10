Місцями +40°С і спекотніше: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 липня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначає, що сильна спека в Україні триває і триватиме.

Температура повітря буде дуже високою навіть уночі: +20…+25 °С.

У четвер, 11 липня, в Україні переважатиме суха погода.

Ввечері середи, 10 липня, можливі локальні дощі з грозами вздовж смуги від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини.

Також, за словами Наталки Діденко, найближчої ночі локальні грозові дощі пройдуть на північному сході, у центрі України.

"Проте ці маломасштабні вологі осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху метеокартинку", - зазначила вона.

Погода у Києві

У столиці є ймовірність дощу з грозою ввечері 10 липня. Також у Києві дещо посилиться північно-східний вітер, який "дасть хоча б трохи протягів від стоячого повітря".

У четвер, 11 липня, у столиці очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32…+34 °С.

Пік спеки очікується з 12 по 15 липня.