У Києві 11 квітня зафіксували два температурні рекорди
У четвер, 11 квітня, у столиці України зафіксували два температурні рекорди
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що 11 квітня мінімальна температура повітря не опустилась нижче 14,7 °C, що на 3,1 °C вище попереднього рекордного показника для цього дня 1977 року.
Крім цього, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 18,6 °C, що перевищило попередній рекордний показник 2018 року на 1,3 °C. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 5 червня.
"Від початку місяця кліматологи зафіксували вже 13 температурних рекордів", - додали науковці.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
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