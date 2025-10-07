Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки

Про це йдеться на офіційній сторінці премії в соцмережі Х.

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2025 року Джону Кларку, Мішелю Х. Деворе та Джону М. Мартінісу "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі"", - йдеться у повідомленні.

Традиційно, переможці отримають грошову винагороду в розмірі 11 млн шведських крон, що складає понад 997 тис. євро.

Довідково: Нобелівська премія з фізики є другою, оголошеною цього тижня. Від 1901 до 2024 року її отримали 227 учених, серед яких лише п’ятеро жінок — першою стала Марія Кюрі у 1903 році.