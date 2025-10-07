Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
У вівторок, 7 жовтня, троє науковців зі США — Джон Кларк, Мішель Г. Деворе та Джон М. Мартініс — стали лауреатами Нобелівської премії з фізики 2025 року. Їх відзначили за відкриття в галузі квантової механіки
Про це йдеться на офіційній сторінці премії в соцмережі Х.
"Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2025 року Джону Кларку, Мішелю Х. Деворе та Джону М. Мартінісу "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі"", - йдеться у повідомленні.
Традиційно, переможці отримають грошову винагороду в розмірі 11 млн шведських крон, що складає понад 997 тис. євро.
Довідково: Нобелівська премія з фізики є другою, оголошеною цього тижня. Від 1901 до 2024 року її отримали 227 учених, серед яких лише п’ятеро жінок — першою стала Марія Кюрі у 1903 році.
- Торік Нобелівську премію з фізики отримали фізик Джон Гопфілд та вчений з інформатики Джеффрі Хінтон, якого вважають одним з основоположників штучного інтелекту (ШІ).
