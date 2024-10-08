Машинне навчання за допомогою штучних нейромереж: Нобелівську премію з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон
У 2024 році Нобелівську премію з фізики отримали вчені Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за роботу над відкриттями та винаходами, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейромереж
Про це йдеться на сайті Нобелівської премії.
Вказано, що премію фізикам присудили "за фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".
Американський та канадський вчені використали інструменти фізики для розробки методів, які є основою сучасного машинного навчання. Зокрема, Джон Хопфілд створив асоціативну пам'ять, яка може зберігати та реконструювати зображення та інші типи патернів у даних, а Джеффрі Хінтон винайшов метод, який може самостійно знаходити властивості в даних, і таким чином виконувати такі завдання, як ідентифікація певних елементів на зображеннях.
"Робота лауреатів вже принесла величезну користь. У фізиці ми використовуємо штучні нейронні мережі в широкому спектрі галузей, таких як розробка нових матеріалів зі специфічними властивостями", - розповіла голова Нобелівського комітету з фізики Еллен Мунс.
- Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.
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