Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Держава готується по встановлення повного контролю над медіа: Портников про санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського
Ексклюзив

Держава готується по встановлення повного контролю над медіа: Портников про санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського

Ірена Моляр
15 лютого, 2025 субота
23:46
Суспільство Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що оточення очільника держави, можливо, сам чинний президент готуються до якихось примарних виборів, яких може ще не буде довгий час

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Відповідна 2-га стаття законодавства говорить, що санкції можуть застосовуватися з боку України до іноземної держави, іноземної юридичної особи, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Тобто мова йде, - коли це стосується громадян України, можна говорити виключно про суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Я погоджуюся з думкою, що санкції проти внутрішніх громадян країни - якась дикість. І багато хто цією дикістю, я б сказав, захоплюється як процедурою. Але в будь-якому разі, навіть ця дикість чітко регулюється тим, що мова йде про суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність", - підкреслив журналіст.

За його словами, постає питання - яку терористичну діяльність здійснюють особи, які потрапили під ці санкції, окрім Медведчука? До речі, ми знаємо, що є указ про позбавлення Медведчука українського громадянства, тоді він може потрапляти під санкції навіть без здійснення терористичної діяльності.

"Але всі інші особи ніякої доказаної терористичної діяльності не здійснюють, тобто ми можемо говорити про правове свавілля. А те, що тут опинилися і Порошенко, і Жевага, і Коломойський, може говорити про те, що держава готується до встановлення повного контролю над медіа. Тобто оточення очільника держави, можливо, сам очільник держави готуються до якихось примарних виборів, яких може ще не буде довгий час, і бажають на цих виборах виграти. А усвідомлюючи, - якщо буде вільний доступ до громадян, до медіа, то ніяких можливостей переобрання ані у чинного президента України, ані у його партії не буде, і цим людям доведеться залишити політичну арену України. Я не розумію, чому вони взагалі про це думають? Адже зараз - абсолютно інші виклики, і перший - збереження української держави", - резюмував Віталій Портников.

 

  • 13 лютого президент України Володимир Зеленський  ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.
     
Теги:
Відео
Новини
Україна
вибори
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Віктор Медведчук
Ігор Коломойський
Костянтин Жеваго
Віталій Портников
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-7.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
15 лютого
23:54
Лукашенко
Команда Трампа готує велику угоду з Лукашенком: газета NYT розповіла про її умови
23:12
Путін нагороджує Ківалова "орденом дружби". Москва, 2009 рік
Одеська юракадемія проти злиття з Університетом імені Мечнікова й погрожує відставкою Лісовому, який нагадав Ківалову його біографію
22:20
Оновлено
трамп путін
Без України та Європи. Делегації Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії: подробиці від Politico, Bloomberg та офісу Зеленського
21:55
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни ввечері 15 лютого запустили дрони по території України
21:46
У Резерв+ автоматично відображатимуться дані про інвалідність
21:43
Ексклюзив
Віталій Портников
Плани Путіна щодо продовження війни можуть бути пов'язані з двома речами, - Портников
21:33
Оновлено
У Кременчуці та на Одещині підлітки провалилися під кригу: троє загиблих
21:16
Сергій Лавров
Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим
20:58
Новини компаній
Trustee Plus готує масштабний апгрейд — чого очікувати?
20:53
прапор, Євросоюз
У Мюнхені зустрінуться очільники МЗС країн ЄС
20:35
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
Зеленський запросив Келлога поїхати з ним на фронт й поспілкуватися з Сирським та комбригами ЗСУ
20:15
Ексклюзив
трамп путін
Якщо Трамп поступиться вимогам Путіна, це зробить його слабким в очах громадськості – а цього він точно не хоче, - американський експерт Фрід
20:09
У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців
20:04
Радослав Сікорський
Макрон кличе до себе лідерів країн Європи, аби підготуватися до викликів з боку Трампа, - Сікорський
20:04
OPINION
Для інвесторів "американські гірки" Жеваго можуть мати негативний вплив
19:53
Ексклюзив
Віталій Портников
Небезпечно, щоб люди у команді Трампа та у команді Путіна не грали одну оркестрову партію: Портников про заяву Келлога щодо завершення війни за 180 днів
18:37
Аліса Вайдель
Лідерка ультраправої німецької партії AfD Вайдель таємно проводила зустрічі з послом Китаю, – Bild
18:33
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Завершення карʼєри Усика та перша поразка Берінчика: головні новини українського спорту за тиждень
18:29
Єврокомісія
До Києва 24 лютого приїде увесь склад Єврокомісії, - нардеп Гончаренко
18:13
Жан-Ноель Барро
Європі доведеться приймати "складні рішення" задля власної безпеки, – очільник МЗС Франції Барро
18:00
Ексклюзив
Ілюстративне фото
Постає питання соціальної справедливості: військовий експерт Снєгирьов про контракти для добровольців віком 18-24
18:00
OPINION
Чому Зеленський такий дріб'язковий
17:59
Оновлено
Теракт в Миколаєві
Як у Миколаєві загинула завербована ФСБ жінка: в мережі оприлюднено відео
17:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
США сьогодні не здатні протистояти Росії й Китаю, - Безсмертний
17:14
Херсонська область
На Херсонщині росіяни атакували автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу
17:03
Кіт Келлог
Келлог назвав учасників майбутніх перемовин: українці, росіяни, США як посередники і зовсім без Європи
17:00
Ексклюзив
Деніел Фрід
"Фіксування фронтової лінії не означає відмову України від кордонів 1991 року", - Фрід
16:58
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День другий. Головні події і заяви
16:52
Кіт Келлог
Келлог: війну треба завершити швидше ніж за рік, я беру 180 днів
16:38
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 176 боїв, з них 47 – на Покровському напрямку
16:21
Володимир Зеленський
РФ повинна відійти принаймні до кордонів станом на лютий 2022 року, – Зеленський
16:18
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Хоча понад 90% посад є бойовими, нам потрібно чимало людей на тилові вакансії, - речниця "ССО Рекрутинг" Фурман
16:10
опалення
У Дарницькому районі Києва сталася аварія на тепломережі, без тепла 44 будівлі
16:03
OPINION
блог Євген Магда
"Зачистка" від Банкової: чому санкціонували Жеваго?
15:53
Сербія
Демонстрації переросли в найбільший рух протесту в Сербії за останні роки: в Крагуєваці триває антиурядова акція протесту
15:41
"Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість", - прем’єр Нідерландів Схооф
15:30
російський військовий корабель
РФ виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії
15:27
OPINION
Чому Трамп не любить Зеленського? Як симпатії президентів визначатимуть долю України
15:23
МЗС України
МЗС України засудило проведення "дострокових президентських виборів" у самопроголошеній Абхазії
15:03
Ексклюзив
ВПС Польщі
Підтримка США у вигляді ВПС для допомоги європейцям у разі нового наступу РФ є частиною майбутніх домовленостей, - Фрід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV