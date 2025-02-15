Держава готується по встановлення повного контролю над медіа: Портников про санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Відповідна 2-га стаття законодавства говорить, що санкції можуть застосовуватися з боку України до іноземної держави, іноземної юридичної особи, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Тобто мова йде, - коли це стосується громадян України, можна говорити виключно про суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Я погоджуюся з думкою, що санкції проти внутрішніх громадян країни - якась дикість. І багато хто цією дикістю, я б сказав, захоплюється як процедурою. Але в будь-якому разі, навіть ця дикість чітко регулюється тим, що мова йде про суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність", - підкреслив журналіст.

За його словами, постає питання - яку терористичну діяльність здійснюють особи, які потрапили під ці санкції, окрім Медведчука? До речі, ми знаємо, що є указ про позбавлення Медведчука українського громадянства, тоді він може потрапляти під санкції навіть без здійснення терористичної діяльності.

"Але всі інші особи ніякої доказаної терористичної діяльності не здійснюють, тобто ми можемо говорити про правове свавілля. А те, що тут опинилися і Порошенко, і Жевага, і Коломойський, може говорити про те, що держава готується до встановлення повного контролю над медіа. Тобто оточення очільника держави, можливо, сам очільник держави готуються до якихось примарних виборів, яких може ще не буде довгий час, і бажають на цих виборах виграти. А усвідомлюючи, - якщо буде вільний доступ до громадян, до медіа, то ніяких можливостей переобрання ані у чинного президента України, ані у його партії не буде, і цим людям доведеться залишити політичну арену України. Я не розумію, чому вони взагалі про це думають? Адже зараз - абсолютно інші виклики, і перший - збереження української держави", - резюмував Віталій Портников.