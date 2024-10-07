Нобелівську премію з медицини й фізіології отримали Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК, які регулюють роботу генів

Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.

Віктор Амброс та Гері Равкан - американські біологи, які відкрили молекули мікроРНК, що регулюють роботу генів. У 1993 році вони оприлюднили висновки стосовно нового рівня регуляції генів, який важливий для багатоклітинних організмів, зокрема й для людини.

Нобелівська премія - це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.