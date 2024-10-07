Нобелівську премію з медицини й фізіології отримали Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК, які регулюють роботу генів
У 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів
Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.
Віктор Амброс та Гері Равкан - американські біологи, які відкрили молекули мікроРНК, що регулюють роботу генів. У 1993 році вони оприлюднили висновки стосовно нового рівня регуляції генів, який важливий для багатоклітинних організмів, зокрема й для людини.
Нобелівська премія - це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.
- Минулого року Нобелівський комітет оголосив лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Ними стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і росіянин Олексій Єкімов за відкриття та синтез квантових точок.
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