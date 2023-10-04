Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Нобелівську премію-2023 з хімії отримали 3 вчених, зокрема росіянин, який працював у СРСР

Нобелівську премію-2023 з хімії отримали 3 вчених, зокрема росіянин, який працював у СРСР

4 жовтня, 2023 середа
13:07
Наука Нобелівська премія

Нобелівський комітет у середу, 4 жовтня, оголосив лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Ними стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс й росіянин Олексій Єкімов за відкриття та синтез квантових точок

Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.

"Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідники в основному використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, більш тонких сонячних батарей і, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.

Натомість відомо, що один з кандидатів, Олексій Єкімов, родом з Росії. Чоловік народився в 1945 році в колишньому Радянському Союзі. Він здобув ступінь доктора філософії в Фізико-технічному інституті імені Іоффе в Санкт-Петербурзі, а з 1999 року живе в США, де працює в компанії Nanocrystals Technology Inc.

Нобелівська премія

Нобелівська премія - це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Торік трьом фізикам було присуджено Нобелівську премію з фізики за революційні дослідження в області квантової механіки, які демонструють незвичайну поведінку фотонів, які знаходяться в спеціальному стані заплутаності. Їхні роботи виявили порушення фундаментальних принципів класичної фізики та відкрили нові можливості для квантової інформатики.

У Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) з 2 жовтня триває Нобелівський тиждень, під час якого оголошують імена найвидатніших науковців, письменників, миротворців і економістів, які отримають престижну міжнародну премію за 2023 рік.

Розклад оголошення лауреатів 2023 року:

  • 2 жовтня - премія з фізіології й медицини,
  • 3 жовтня - премія з фізики,
  • 4 жовтня - премія з хімії,
  • 5 жовтня - премія з літератури,
  • 6 жовтня - премія миру,
  • 9 жовтня - економічна премія пам’яті Альфреда Нобеля.

1 вересня цього річ у Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії (включно з РФ і Білоруссю), будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні. Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії. У МЗС України відреагували на цю заяву та закликали Нобелівський фонд переглянути своє рішення й не запрошувати послів Росії та Білорусі.

Днем пізніше все-таки скасували запрошень послів РФ і Білорусі на вручення "Нобеля". Речник МЗС України Олег Ніколенко це рішення назвали перемогою гуманізму.

2 жовтня лауреатами Нобелівської премії з галузі фізіології та медицини стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайсману за їхні відкриття, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19. 

Суспільство
Світ
Росія
Нобелівська премія
США
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
3 жовтня, 2023 вiвторок
СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину
Олексій Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 жовтня
13:37
Ексклюзив
Глен Грант
"Є одне "але": полковник Грант про прогалини у забезпеченні України озброєнням
13:35
Отримав "Героя РФ" за вбивство жителів у Бучі: СБУ оголосила підозру
Отримав "Героя РФ" за вбивство жителів у Бучі: СБУ оголосила підозру російському окупанту
13:25
Вемблі
Євро-2028: визначились господарі турніру
13:14
термінова новина
Українські дрони обстріляли ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - Укрінформ
12:59
ООН
ООН закликала країни вимагати від Росії доступу до всіх полонених та в'язнів
12:57
Пенсія за вислугу років: хто і скільки отримує в Україні. Пояснення
12:53
Щоденник Володимира Вакуленка-К
В Україні вийде третій наклад щоденника Вакуленка, вбитого окупантами на Харківщині
12:48
Ексклюзив
ЗСУ, танк
11 жовтня відзначатиметься нове професійне свято - День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ
12:47
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Сімоньян запропонувала підірвати ядерну бомбу у Сибіру. На заяву вже відреагував Пєсков
12:44
Суха погода та холодні ночі: погода на 5 жовтня від Наталки Діденко
12:42
У Чернігові затримали двох містян у нетверезому стані, які запустили салют
Запустили салют на честь дня народження: у Чернігові затримали двох містян у нетверезому стані
12:42
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 421 населений пункт: ситуація в енергосистемі станом на 4 жовтня
12:40
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Підлітки вчаться основам служби: у Криму створили центр "військово-патріотичного" виховання, - Лубінець
12:32
Оновлено
Венеція, ДТП з автобусом
У Венеції автобус упав зі шляхопроводу: загинула щонайменше 21 людина. Серед жертв 4 українців
12:32
Google
У Google розповіли, як боротимуться з поштовими спамерами
12:21
фейк, фейки
"Життя українських військових почало йти на години": ЦПД показав добірку фейків світових ЗМІ про Україну
12:17
Александер Шалленберг
Голова МЗС Австрії заявив, що очікує на початок переговорів між РФ та Україною про мир
12:11
Аналітика
Роберт Фіцо
Хто такий Роберт Фіцо. Чи "поверне" Словаччина на Росію та що втрачає Україна. Пояснюємо
12:07
корупція
У Фастові прокурора викрили на хабарі у $30 тис. за закриття кримінальної справи
12:03
Гривня, 1000 гривень, гроші
Естонська рада у справах біженців збільшила виплати для українців: хто може отримати і як оформити заявку
11:52
Meta звільнить співробітників підрозділу, який працював у галузі метавсесвіту, - Reuters
11:43
Міноборони затвердило зразок спеціальних навушників для ЗСУ
Для захисту слуху від вибухів та пострілів: Міноборони затвердило зразок навушників для ЗСУ
11:35
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Перебування військових РФ зі зброєю та важкою технікою на ЗАЕС провокують радіаційну аварію, - Енергоатом
11:32
Військовий склад РФ, Крим
Партизани знайшли таємний військовий склад росіян неподалік Сімферополя
11:31
Майдан
ДБР закінчило розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані: судитимуть Януковича та керівників силовиків
11:28
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо російська ракета з ядерним двигуном "Буревестник" полетить, то ворог отримує власний Чорнобиль, або Хіросиму, - Згурець
11:28
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
Окупанти поглиблюють порт Маріуполя: Андрющенко пояснив, для чого
11:23
"Довбуш"
Український історичний екшен "Довбуш" зібрав у прокаті понад 55 млн грн
11:14
Оновлено
Кевін Маккарті
Маккарті відправили у відставку з посади спікера Палати представників США. Тимчасовим спікером стане його соратник
11:11
дизпаливо
РФ готова частково зняти заборону на експорт дизелю, - росЗМІ
11:05
Огляд
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 27 вересня – 3 жовтня: біля Токмака почалася вирішальна битва резервів
10:58
Росія продовжує продукувати фейки
Російська пропаганда поширила новий фейк: у "ДНР" викрили підпільний цех "Азова"
10:54
Оновлено
Україна - Євросоюз
ЄС готується почати переговори про вступ України у грудні, - МЗС Естонії
10:54
Оновлено
валідатор, квиток
У Києві змінили систему оплати проїзду в транспорті: у Київраді пояснили механізм
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Що означає усунення Маккарті для України, Захід каже, що запаси зброї закінчуються, Росія відступає, б'ючи у відповідь для зриву контрнаступу. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
10:43
OPINION
Віталій Портников
Припинення військової допомоги Україні буде фіаско для адміністрації Байдена. Колонка Віталія Портникова
10:42
Путін
Путін летить у Киргизстан на саміт СНД та відвідає подію, що пов'язана з ОДКБ
10:40
H&M
H&M готується до відкриття шістьох магазинів в Україні, - ЗМІ
10:38
Крістоф Галтьє
Екстренер ПСЖ знайшов нову роботу в Катарі
10:35
СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які збирали інформацію про ЗСУ у Харкові та на Житомирщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV