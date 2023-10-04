Нобелівську премію-2023 з хімії отримали 3 вчених, зокрема росіянин, який працював у СРСР
Нобелівський комітет у середу, 4 жовтня, оголосив лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Ними стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс й росіянин Олексій Єкімов за відкриття та синтез квантових точок
Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.
"Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дослідники в основному використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, більш тонких сонячних батарей і, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.
Натомість відомо, що один з кандидатів, Олексій Єкімов, родом з Росії. Чоловік народився в 1945 році в колишньому Радянському Союзі. Він здобув ступінь доктора філософії в Фізико-технічному інституті імені Іоффе в Санкт-Петербурзі, а з 1999 року живе в США, де працює в компанії Nanocrystals Technology Inc.
Нобелівська премія
Нобелівська премія - це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.
Торік трьом фізикам було присуджено Нобелівську премію з фізики за революційні дослідження в області квантової механіки, які демонструють незвичайну поведінку фотонів, які знаходяться в спеціальному стані заплутаності. Їхні роботи виявили порушення фундаментальних принципів класичної фізики та відкрили нові можливості для квантової інформатики.
У Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) з 2 жовтня триває Нобелівський тиждень, під час якого оголошують імена найвидатніших науковців, письменників, миротворців і економістів, які отримають престижну міжнародну премію за 2023 рік.
Розклад оголошення лауреатів 2023 року:
- 2 жовтня - премія з фізіології й медицини,
- 3 жовтня - премія з фізики,
- 4 жовтня - премія з хімії,
- 5 жовтня - премія з літератури,
- 6 жовтня - премія миру,
- 9 жовтня - економічна премія пам’яті Альфреда Нобеля.
1 вересня цього річ у Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії (включно з РФ і Білоруссю), будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні. Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії. У МЗС України відреагували на цю заяву та закликали Нобелівський фонд переглянути своє рішення й не запрошувати послів Росії та Білорусі.
Днем пізніше все-таки скасували запрошень послів РФ і Білорусі на вручення "Нобеля". Речник МЗС України Олег Ніколенко це рішення назвали перемогою гуманізму.
2 жовтня лауреатами Нобелівської премії з галузі фізіології та медицини стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайсману за їхні відкриття, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19.
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