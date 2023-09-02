Нобелівський фонд відкликав запрошення послів РФ, Білорусі й Ірану на церемонію вручення премій

Про це йдеться у заяві на сайті фонду.

Зазначається, що рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію.

"Підставою для цього рішення є те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше охоплювати цінності, за які виступає Нобелівська премія – наприклад, через торішнє чітке політичне повідомлення з премією миру, присудженою людині. правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів", - йдеться у заяві.

Представники фонду кажуть, що визнають "сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення".

"Тому ми вирішили повторити тогорічний виняток зі звичайної практики – тобто не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, на церемонію в Осло будуть запрошені всі посли", - констатували у Нобелівському фонді.

Довідково: Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її присуджують щороку, починаючи з 1901 року. Цьогорічних лауреатів оголосять на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня, у річницю смерті Альфреда Нобеля.

Що цьому передувало

Напередодні, 1 вересня, у Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії (включно з РФ і Білоруссю), будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні.

Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії.

Згодом у МЗС України відреагували на цю заяву та закликали Нобелівський фонд переглянути своє рішення й не запрошувати послів Росії та Білорусі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що "доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця, зусилля, які не призведуть до результату".

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - написав він у Facebook.