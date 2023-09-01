Послів РФ і Білорусі запросили на вручення Нобелівської премії. МЗС України відреагувало

Про запрошення повідомив Нобелівський фонд, передає Reuters.

У Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії (включно з РФ і Білоруссю), будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні.

Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії.

"Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між тими, хто має різні погляди, скорочується", – сказав виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен.

"Аби протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо наші запрошення відсвяткувати та зрозуміти Нобелівську премію та важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств", — додав він.

Реакція України

У МЗС України закликали Нобелівський фонд переглянути своє рішення й не запрошувати послів Росії та Білорусі.

"Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Як за таких умов сприймуть в Кремлі рішення фундації повернутися до business as usual? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами", - додав він.

За його словами, допоки за сприяння Білорусі триває російська агресія і страждають мільйони українців, варто продовжувати ізоляцію Росії та Білорусі на міжнародній арені.

Довідка: Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її присуджують щороку, починаючи з 1901 року. Цьогорічних лауреатів оголосять на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня, у річницю смерті Альфреда Нобеля.