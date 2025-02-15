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Команда Трампа готує велику угоду з Лукашенком: газета NYT розповіла про її умови

Анатолій Буряк
15 лютого, 2025 субота
23:54
Світ Лукашенко

Адміністрація Дональда Трампа запропонує білоруському диктатору Олександру Лукашенку звільнити велику кількість політв'язнів в обмін на послаблення банківських та експортних обмежень, зокрема на продаж білоруського калію

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Про це американський дипломат Кріс Сміт у середу, 12 лютого 2025 року, розмовляв як із самим самопроголошеним президентом, так і з очільником Комітету держбезпеки Білорусі Іваном Тертелем, написала 25 лютого американського газета The New York Times.

Дізнатися про це, як зазначає видання, вдалося від дипломатів, з якими Сміт зустрічався у Вільнюсі після повернення з Мінська, де йому пішли на зустріч та звільнили одного громадянина США та двох несправедливо ув'язнених громадян Білорусі.

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Далі Лукашенко може звільнити "безліч" засуджених до ув'язнення за політичними мотивами й натомість отримає від Заходу послаблення санкцій щодо білоруських банків та експорту калійних добрив, сказали джерела газети з посиланням на слова Сміта.

За рахунок такої комбінації, впевнені в команді Трампа, Лукашенко отримає "перепочинок поза орбітою Росії".

Також Сміт, як висловилися його вільнюські співрозмовники, не помітив у правителя Білорусі жодних ознак погіршення здоров'я.

Держдепартамент США на запити NYT не відповів.

Востаннє Лукашенко відкрито спілкувався з представником Держдепартаменту США п'ять років назад, коли до нього перед так званими президентськими виборами 2020 року приїздив Майк Помпео.

  • За інформацією незалежного від адміністрації Лукашенка білоруського телевізійного каналу Belsat, що мовить із Польщі, 15 жовтня 2024 року Білорусь відвідував представник Державного департаменту США Кевін Дойл. У Мінську у нього, зокрема, відбулися зустрічі в міністерстві закордонних справ. Офіційних повідомлень про це не було. Після цього Лукашенко публічно заявив, що 18 жовтня 2024 мав "дуже складні, важкі, але цікаві перемовини з представниками західних держав". Втім деталей він розкривати не став.
Теги:
Новини
Економіка
Білорусь
Олександр Лукашенко
Литва
Дональд Трамп
США
Росія - США
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