"Це мало б повну підтримку місцевого населення": білоруський опозиціонер Прокоп'єв каже, що пропонував ЗСУ влаштувати "Курськ" для Лукашенка

Про він сказав американському військовому виданню 19FortyFive's.

"Співпрацюючи з українськими підрозділами ми запропонували асиметричну відповідь на території Білорусі, і це мало б повну підтримку місцевого населення. Результати мали б психологічний ефект, подібний до того, що сталося, коли українські військові пізніше провели рейд до Курської області Росії у серпні 2024 року", - розповів Прокоп'єв.

Проте дану пропозицію було відхилено українським Генштабом.

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Прокоп'єв вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко припустився великої помилки - він поставив усе на успішний, як йому тоді здавалося, бліцкріг, "блискавичну війну", Путіна.

"Він (Лукашенко - ред.) грав та програв. Він сподівався, що Путін швидко зламає Україну та увійде до Києва, і тоді вони разом будуть переможцями. А переможці, як відомо, не потрапляють на лаву підсудних у Гаазі", - зазначив опозиціонер.

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Наразі ж Лукашенко, вважає Прокоп'єв, хоче знову стати посередником у перемовинах між Україною та Росією, щоб вийти з-під міжнародних санкцій.