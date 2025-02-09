"Це мало б повну підтримку місцевого населення": білоруський опозиціонер Прокоп'єв каже, що пропонував ЗСУ влаштувати "Курськ" для Лукашенка
Засновник та заступник командира білоруського добровольчого полку "Пагоня", що діяв у складі Інтернаціонального легіону в 2022-2023 роках, опозиційний до режиму Лукашенка політик та громадський діяч Вадим Прокоп'єв розповів про те, що він пропонував українському військовому командуванню на початку російського повномасштабного вторгнення
Про він сказав американському військовому виданню 19FortyFive's.
"Співпрацюючи з українськими підрозділами ми запропонували асиметричну відповідь на території Білорусі, і це мало б повну підтримку місцевого населення. Результати мали б психологічний ефект, подібний до того, що сталося, коли українські військові пізніше провели рейд до Курської області Росії у серпні 2024 року", - розповів Прокоп'єв.
Проте дану пропозицію було відхилено українським Генштабом.
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Прокоп'єв вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко припустився великої помилки - він поставив усе на успішний, як йому тоді здавалося, бліцкріг, "блискавичну війну", Путіна.
"Він (Лукашенко - ред.) грав та програв. Він сподівався, що Путін швидко зламає Україну та увійде до Києва, і тоді вони разом будуть переможцями. А переможці, як відомо, не потрапляють на лаву підсудних у Гаазі", - зазначив опозиціонер.
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Наразі ж Лукашенко, вважає Прокоп'єв, хоче знову стати посередником у перемовинах між Україною та Росією, щоб вийти з-під міжнародних санкцій.
- На початку 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Лукашенко у перші дні повномасштабного вторгнення РФ просив вибачення за пуски ракет по території України, а також пропонував Зеленському завдати удар у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.
- 26 січня 2025 року Лукашенко "переобрався" вже на сьомий поспіль президентський термін. Підконтрольна самопроголошеному правителю ЦВК оголосила, що за нього "проголосували" 86,8% виборців.
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