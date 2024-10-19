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Лукашенко каже, що мав "дуже складні, важкі, але цікаві перемовини" із Заходом: хто з ним міг зустрітися

Анатолій Буряк
19 жовтня, 2024 субота
23:12
Світ Зустріч Лукашенка із держсекретарем США Майком Помпео (Мінськ, 1 лютого 2020 року)

Підсанкційний білоруський диктатор Олександр Лукашенко, що вже не один десяток років перебуває в міжнародній ізоляції, заявив про свою нещодавню зустріч із "представниками західних держав"

Зміст

Про це самопроголошений правитель Республіки Білорусь сказав у суботу, 19 жовтня 2024 року, на сільськогосподарському фестивалі "Дажинки" в містечку Воложин, передає офіційний сайт Лукашенка.

"Вчора (у п'ятницю, 18 жовтня, - ред.) у мене був непублічний день, але дуже важкий. Дуже складні, важкі, але цікаві перемовини з представниками західних держав. І я, розмовляючи з ними, зрозумів, наскільки вони уважно спостерігають за нами. Наскільки прискіпливо вони шукають, вивчають наші помилки і наші успіхи", - зазначив диктатор.

Зміст перемовин та персони їх учасників ним розкрито не було.

Лукашенко лише сказав, що його співрозмовники нібито заздрять його режиму.

Пресслужба Лукашенка теж мовчить про те, із ким могла бути така зустріч.

Офіційна хроніка так званого президента Білорусі за 18 жовтня сповіщає лише про його зустріч з білоруськими полярниками.

Що каже опозиційний телеканал

За інформацією незалежного від адміністрації Лукашенка білоруського телевізійного каналу Belsat, що мовить із Польщі, 15 жовтня 2024 року Білорусь відвідував представник Державного департаменту США Кевін Дойл. У Мінську у нього, зокрема, відбулися зустрічі в міністерстві закордонних справ. Офіційних повідомлень про це не було.

"Дойл не є високопосадовцем Державного департаменту, і його візит представили як досить рутинну справу (офіційних повідомлень про візит взагалі не було). Водночас чиновники з Вашингтона дуже рідко відвідують Мінськ, тому цей факт таки звертає на себе увагу", - розповів Belsat у п'ятницю, 18 жовтня.

Як наголошує телеканал, Дойл разом із тимчасовим повіреним США, де-факто послом Пітером Кауфманом "мав зустріч із представниками МЗС Білорусі, на якій, зокрема, обговорювалася доля політв'язнів". Проте перемовини не внесли ясності у ситуацію.

"Державний департамент підтримує офіційні контакти з Міністерством закордонних справ Білорусі, щоб гарантувати, що ми можемо здійснювати звичайну дипломатичну комунікацію та захищати національні інтереси США від імені громадян США", - повідомив "Белсату" співробітник зв'язків із громадськістю відділу у справах Білорусі посольства США у Литві Колін Сміт.

Зустріч із Помпео на початку 2020 року

1 лютого 2020 року, тобто більше ніж за 6 місяців до призначених на 9 серпня того року так званих виборів президента Білорусі, з Лукашенком у Мінську мав зустріч тодішній голова Держдепу Сполучених Штатів, очільник ЦРУ у 2017-2018 роках Майк Помпео. Їхній контакт мав публічний характер і широко висвітлювався медіа.

Чергові "вибори" президента Республіки Білорусь мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року.

Теги:
Білорусь
Олександр Лукашенко
США
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