"Білоруси охайно оберуть кандидата, який цього заслуговує": Лукашенко про вибори президента у 2025 році

Про це він заявив на фестивалі-ярмарку "Дажынки-2024" 19 жовтня.

Лукашенко заперечив заяви, які нібито лунають від "втікачів", про те, що його візит на фестиваль - це початок передвиборчої кампанії.

"Запам'ятайте: найбільше я б не хотів, щоб ця кампанія починалася. Так, ми, як завжди, по-білоруськи, чисто, акуратно, на очах усієї світової спільноти оберемо свого президента. Ви оберете того, хто цього заслуговує, на ваш погляд. Тому жодної передвиборчої кампанії", - сказав очільник Білорусі.

Водночас Лукашенко також заявив, що навіть якби це була передвиборча кампанія, він би мав на це повне право.

Свій візит на фестиваль він пояснив тим, що хоче подякувати білорусам за забезпечення продовольчої безпеки країни.

Варто зазначити, що попередні вибори в Білорусі закінчилися масовими протестами та затриманнями.