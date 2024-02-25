Лукашенко оголосив про свою участь у виборах президента Білорусі у 2025 році

Про це повідомляють тг-канал "Пул Первого" і білоруське видання "Зеркало".

У Білорусі 25 лютого відбувається голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Це перші загальнонаціональні "вибори" у Білорусі з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.

Водночас влада в Мінську не запросила міжнародних спостерігачів, зокрема і від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Лукашенко заявив, що спостерігачі від ОБСЄ "не попросилися" приїхати на нинішні вибори.

"Якби ОБСЄ захотіло до нас приїхати і зробило б такий запит, ми б його розглянули. Швидше за все, позитивно. Захочуть - нехай приїжджають. Після виборів нехай приїдуть", - сказав він.

Лукашенко після голосування також відповів на питання журналістів і заявив про свій намір брати участь у президентських виборах 2025 року.

"Піду-піду. Передайте їм, що піду...Жоден відповідальний президент не покине своїх людей, які за ним ішли у бій. Тому, чим більше напружуватимуть вас, мене та суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі", - заявив Лукашенко, ймовірно, звертаючись до російських політиків.

На його думку, "ніде у світі немає таких відкритих чесних виборів як у Білорусі".

"У нас це свято! Ми проводимо щиру та чесну політику! Нам потрібне спокійне життя і в ім'я цього ми робитимемо всі", - сказав білоруський диктатор.



Крім того, Лукашенка спитали про війну в Україні. Він заявив: якщо Київ не піде на переговори з Москвою, дні України як країни вважаються.



"Є можливість домовитись! Я бачу, росіяни взяли курс на мирне врегулювання цього питання. Якщо не підуть на переговори з Росією, повністю втратять країну", - вважає Лукашенко.

Нагадаємо, зараз Олександр Лукашенко перебуває при владі шостий термін. Якщо він таки балотуватиметься на президентських виборах 2025 року, то це буде його сьома виборча кампанія.