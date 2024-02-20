Лукашенко заявив, що опозиція Білорусі начебто готує держпереворот

Про це Лукашенко заявив під час розширеної наради з керівним складом держорганів системи забезпечення нацбезпеки, передає telegram-канал Пул Первого, який вважається неофіційною пресслужбою диктатора.

Він вважає, що у "втікачів та їхніх закордонних кураторів від спецслужб", мовляв, є три сценарії дій.

"Перший - найбажаніший для них. Це організація державного перевороту або насильницьке захоплення влади безпосередньо в період проведення електоральних кампаній. Але при цьому самі оцінюють його як малоймовірний. Реальних передумов для розгойдування ситуації за аналогією з 2020 роком вони поки що не бачать", - йдеться у повідомленні.

Другий сценарій Лукашенко вважає основним. Йдеться про використання поточної виборчої кампанії як репетиції та початкового етапу для підготовки до держперевороту під час майбутніх президентських виборів. Вони мають відбутися у 2025 році.

Також Лукашенко заявив про довготривалий сценарій, який передбачає широке залучення м'якої сили на випадок провалу перших двох варіантів розвитку подій.