Лукашенко боїться, що його вистежать через мобільний телефон
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що майже не користується сучасними технологіями, зокрема мобільним зв'язком
Причиною цього є його страх стати об'єктом стеження. Про це він заявив на зустрічі з робітниками китайського заводу Geely, що поблизу білоруського міста Борисова, пише газета "Наша ніва".
"Дехто з нас ображається: немає свободи слова, чогось не вистачає! Мобільний телефон контролює вас щомиті, коли ви носите його в кишені. З цим телефоном можна знищити будь-яку людину", - зазначив диктатор.
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"Я знаю про шкоду цих телефонів, тому розмовляю по мобільному близько однієї хвилини на місяць", - додав Лукашенко.
За його словами, він користується лише створеним спеціально ддя нього закритим видом зв'язку.
"Наші хлопці винайшли особливе з’єднання. Зв'язок закритий, телефонів кілька десятків", - сказав Олександр Лукашенко.
- Нагадаємо, Лукашенко підтвердив отримання Білоруссю від Росії тактичних ядерних ракет до комплексів "Іскандер".
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