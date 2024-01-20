Лукашенко боїться, що його вистежать через мобільний телефон

Причиною цього є його страх стати об'єктом стеження. Про це він заявив на зустрічі з робітниками китайського заводу Geely, що поблизу білоруського міста Борисова, пише газета "Наша ніва".

"Дехто з нас ображається: немає свободи слова, чогось не вистачає! Мобільний телефон контролює вас щомиті, коли ви носите його в кишені. З цим телефоном можна знищити будь-яку людину", - зазначив диктатор.

Читайте також: Як Білорусь готується до виборів у лютому 2024 року

"Я знаю про шкоду цих телефонів, тому розмовляю по мобільному близько однієї хвилини на місяць", - додав Лукашенко.

За його словами, він користується лише створеним спеціально ддя нього закритим видом зв'язку.

"Наші хлопці винайшли особливе з’єднання. Зв'язок закритий, телефонів кілька десятків", - сказав Олександр Лукашенко.