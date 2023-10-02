За розробку вакцини проти COVID-19: Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини

Про це повідомили на сайті премії.

Зазначається, що відкриття двох лауреатів Нобелівської премії, угорської та американського вчених, полягало у модифікації нуклеозидних основ. Саме вони мали вирішальне значення для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії, яка почалася на початку 2020 року.

Відкриття двох лауреатів Нобелівської премії мали вирішальне значення для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії, яка почалася на початку 2020 року.

"Завдяки своїм новаторським відкриттям, які докорінно змінили наше розуміння того, як мРНК взаємодіє з нашою імунною системою, лауреати сприяли безпрецедентним темпам розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз для здоров’я людини в наш час", - йдеться у повідомленні Нобелівської комісії.

Що відомо про лауреатів

Каталін Каріко народилася в угорському місті Сольнок. Здобула ступінь доктора філософії в Університеті Сегеда в 1982 році та проводила постдокторські дослідження в Угорській академії наук у Сегеді до 1985 року. Потім вона проводила докторські дослідження в Університеті Темпл, Філадельфія, та Університеті наук про здоров’я, Бетесда. У 1989 році її призначили асистентом професора в Університеті Пенсільванії, де вона залишалася до 2013 року. Після цього Каріко стала віцепрезиденткою, а пізніше старшою віцепрезиденткою BioNTech RNA Pharmaceuticals. З 2021 року 68-річна вчена є професоркою Сегедського університету та ад’юнкт-професором Школи медицини Перельмана в Університеті Пенсільванії.

Дрю Вайсман народився в Лексінгтоні, штат Массачусетс у США. Здобув ступінь доктора медицини та доктора філософії в Бостонському університеті в 1987 році. Пройшов клінічну підготовку в медцентрі Beth Israel Deaconess у Гарвардській медичній школі та постдокторські дослідження в Національному інституті здоров’я. У 1997 році Вайсман створив свою дослідницьку групу в Медичній школі Перельмана в Університеті Пенсільванії. 64-річний вчений є професором Roberts Family із дослідження вакцин і директором Інституту РНК Пенсільванія.