Ізраїль отримав від ХАМАС список заручників, яких звільнять 15 лютого
У п'ятницю, 14 лютого, Ізраїль оголосив про отримання списку імен заручників, яких буде звільнено у суботу, 15 лютого, в рамках угоди про перемир'я з ХАМАС
Про це інформує CNN.
Серед заручників, які будуть звільнені, — громадянин США та Ізраїлю Сагі Декель-Чен, громадянин Росії та Ізраїлю Олександр Трофанов і громадянин Аргентини та Ізраїлю Іаїр Хорн.
Натомість Ізраїль зобов'язується звільнити 369 палестинських ув'язнених.
Кого звільнять
Олександр Трофанов був викрадений 7 жовтня 2023 року під час атаки на кібуц Нір-Оз разом із членами своєї родини. Його бабуся та мати були звільнені в рамках попередньої угоди.
Сагі Декель-Чен був захоплений, намагаючись захистити свій кібуц під час нападу. Його дружина була вагітна під час викрадення, і він не бачив свою новонароджену дочку, яка відзначила свій перший день народження в грудні минулого року.
Іаїр Хорн також був захоплений під час нападу на той же кібуц.
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пригрозив вийти з режиму припинення війни у секторі Гази, якщо ХАМАС до 15 лютого не звільнить заручників.
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