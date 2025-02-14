Ізраїль отримав від ХАМАС список заручників, яких звільнять 15 лютого

Про це інформує CNN.

Серед заручників, які будуть звільнені, — громадянин США та Ізраїлю Сагі Декель-Чен, громадянин Росії та Ізраїлю Олександр Трофанов і громадянин Аргентини та Ізраїлю Іаїр Хорн.

Натомість Ізраїль зобов'язується звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Кого звільнять

Олександр Трофанов був викрадений 7 жовтня 2023 року під час атаки на кібуц Нір-Оз разом із членами своєї родини. Його бабуся та мати були звільнені в рамках попередньої угоди.

Сагі Декель-Чен був захоплений, намагаючись захистити свій кібуц під час нападу. Його дружина була вагітна під час викрадення, і він не бачив свою новонароджену дочку, яка відзначила свій перший день народження в грудні минулого року.

Іаїр Хорн також був захоплений під час нападу на той же кібуц.