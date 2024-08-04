Один із головних хижаків Антарктики: українських полярників під час виходу в океан наздоганяв морський леопард

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Вчені зазначають, що така увага хижака цікава, "але не надто приємна".

"Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики. Він харчується не тільки крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. Тож цілком може догнати та прогризти човен", - розповіли полярники.

Вони зазначили, що довжина морського леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг.

За словами науковців, коли вони зрозуміли, що отримали неочікуваного супровідника, одразу згорнули роботу в океані й повернулися до станції. Найімовірніше, що леопард сприйняв появу транспорту як вторгнення на свою територію та вирішив прогнати "чужинця". Тому переслідував його аж доки човен не причалив до острова.

"Морських леопардів можна нерідко побачити в районі "Вернадського", особливо з кінця антарктичного літа. В цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят. Після вдалого полювання, як і інші представники родини Тюленевих, люблять відпочивати на крижинах", - розповідають полярники.

Також вони зазначили, що через потепління акваторія навколо їхнього острова останніми роками майже не замерзає, тому пінгвіни не мають потреби мігрувати далеко на північ. Вони можуть триматися в районі станції весь рік, тож відповідно на зиму можуть лишатися й леопарди, які харчуються пінгвінами.