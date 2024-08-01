Рідкісне явище: українські полярники показали світлини зоряного неба над станцією "Академік Вернадський"
Українські полярники показали світлини зоряного неба над станцією "Академік Вернадський": це рідкісне явище для тієї місцевості, адже в регіоні постійно хмарно
Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
"Зорі запалали над "Вернадським". Ділимося з вами неймовірними світлинами зоряного неба над станцією "Академік Вернадський". Це досить рідкісне явище, адже в нашому регіоні Антарктики постійно хмарно", - підписали допис полярники.
Також вони розповіли, що з України також частково можна дивитись на одні і ті ж зорі, що над станцією.
"У Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, – власне зоряне небо Тут можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі. Найвідомішим є Південний хрест. За ним можна визначити напрямок на Південний полюс. До речі, саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї УАЕ, яка зимувала на станції торік", - кажуть науковці.
Водночас, за їхніми словами, є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль, хоча інколи й у різний час. Вони розташовані в районі екватора. Також майже з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба – Сіріус або сузір'я Великого Пса.
- 23 липня повідомлялося, що до українських полярників на станцію "Академік Вернадський" несподівано завітала група пінгвінів дженту: у цей період року вони зазвичай перебувають в інших місцях.
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