Рідкісне явище: українські полярники показали світлини зоряного неба над станцією "Академік Вернадський"

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Зорі запалали над "Вернадським". Ділимося з вами неймовірними світлинами зоряного неба над станцією "Академік Вернадський". Це досить рідкісне явище, адже в нашому регіоні Антарктики постійно хмарно", - підписали допис полярники.

Також вони розповіли, що з України також частково можна дивитись на одні і ті ж зорі, що над станцією.

"У Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, – власне зоряне небо Тут можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі. Найвідомішим є Південний хрест. За ним можна визначити напрямок на Південний полюс. До речі, саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї УАЕ, яка зимувала на станції торік", - кажуть науковці.

Водночас, за їхніми словами, є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль, хоча інколи й у різний час. Вони розташовані в районі екватора. Також майже з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба – Сіріус або сузір'я Великого Пса.