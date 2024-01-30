Сніги тануть, з'являється рослинність: українські полярники показали літо в Антарктиці
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, яке на вигляд літо в Антарктиці: сніг починає танути, показуючи унікальну антарктичну рослинність
Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.
"Зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки. Але зараз там – літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0 °C. Зокрема, нинішнього літа найвища досягла +5 °C (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2 °C (12 січня)", - йдеться у повідомленні.
Як розповідають полярники, за таких умов починає танути сніг і з'являється унікальна антарктична рослинність. Йдеться про два види судинних рослин - щучник антарктичний, який є родичем вівса та перлинницю, яка належить до родини гвоздикових. Також в Антарктиці можна побачити близько 100 видів мохів та лишайників.
"Українські полярники досліджують, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність. Для цього вони ведуть облік кущиків та їхнє поширення. А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають… пінгвіни. Адже саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення", - зазначили дослідники.
- Раніше українські полярники показали рідкісне явище - "снігові пончики". Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі.
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