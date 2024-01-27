"Снігові пончики": полярники показали рідкісне явище на станції "Академік Вернадський"
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали рідкісне явище - кількашарові згортки снігу
Про це пише Національний антарктичний науковий центр.
"Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таке явище є досить рідкісним, зокрема і для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише там. Це пов'язано з тим, що для утворення снігових "пончиків" потрібна низка погодних умов: два різні шари снігу (підмерзлий або вкритий льодовою кіркою і свіжий, пухкий), температура, близька до точки танення льоду, специфічний вітер і схил.
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